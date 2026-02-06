mais de 1,6 mil agentes vão reforçar a segurança no re-pa deste domingo, no mangueirão

Mais de 1.600 agentes de segurança serão empregados para reforçar as ações de segurança durante o jogo entre Remo e Paysandu, que vão se enfrentar na 4ª rodada do Campeonato Paraense, a partir das 17 horas do próximo domingo (8), no Estádio Olímpico do Pará Jornalista “Edgar Proença", o Mangueirão. Essa que é uma das partidas mais aguardadas do “Parazão” tem a expectativa de atrair cerca de 45 mil torcedores.

Os portões do estádio e do estacionamento vão abrir a partir das 13 horas. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em conjunto com os demais órgãos de segurança, tanto da esfera estadual, quanto municipal, coordena o esquema de segurança para garantir maior tranquilidade aos torcedores. O esquema montado tem como objetivo garantir a ordem pública, mantendo os direitos das pessoas e do patrimônio, para dar maior tranquilidade aos torcedores.

"Como em todas as partidas, nossas equipes de segurança montam um esquema de segurança especial para atender a demanda de público e torcedor que acompanham os jogos no estádio”, disse o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ed-Lin Anselmo. “Quando falamos do maior clássico do norte todo o aparato de segurança é reforçado, para que todos, não apenas os que estão dentro do estádio, mas também nas áreas do entorno do local da partida sejam reforçados, assim como nos pontos de encontros, a exemplo de bares e restaurantes. Tudo para que durante o jogo todos possam ter mais tranquilidade, e sobretudo, para que possamos garantir uma maior paz social”, afirmou.

O Re-Pa foi planejado pelos órgãos do Sistema de Segurança com antecedência. Serão empregados 1.640 agentes de segurança, cada um atuando dentro das suas atribuições, contando com 254 viaturas, 54 motocicletas e 24 conjuntos de Cavalaria. A Polícia Militar ficará responsável pelo policiamento ostensivo e as demais forças distribuídas entre a mobilidade e atendimento de ocorrências. O Grupamento Aéreo também fará um patrulhamento aéreo com uso de drone.

Policiamento ostensivo e fiscalização das vias de acesso

A estratégia de segurança engloba o reforço no policiamento ostensivo e fiscalização das vias de acesso, manutenção da ordem pública e segurança no estádio; o ordenamento do fluxo de trânsito para garantir maior fluidez; a agilidade no atendimento da população, bem como a presença da Delegacia do Torcedor e de Grandes Eventos, além da Delegacia de Atendimento à Mulher, no caso de registro de ocorrências e atendimento aos grupos vulneráveis e aos crimes contra a mulher.

As ações operacionais vão começar, a partir das 12 horas, com o reforço no policiamento no entorno do local da partida. Os portões estarão abertos ao público a partir das 13 horas. O Centro de Controle e Comando Operacional (CCO) do Mangueirão vai reunir os pontos focais de cada força, de onde será possível monitorar as imagens das câmeras instaladas no estádio e no entorno, e assim agilizar as respostas às demandas operacionais, se necessário.

A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) e a Guarda Municipal de Belém serão responsáveis pela orientação, controle e fiscalização dos ambulantes nas áreas externas ao estádio. Em toda a extensão do Mangueirão, na calçada em frente será permitido o uso para as vendas dos ambulantes. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e equipes da Ordem Pública da (Segbel) vão contar com apoio da Guarda Municipal de Belém e da Polícia Militar, para controlar e fiscalizar as áreas destinadas aos ambulantes, evitando que estes ocupem locais que prejudiquem a segurança das pessoas e a fluidez no trânsito.

Combate à importunação sexual

As unidades instaladas no Mangueirão, como o Batalhão de Polícia de Eventos, responsável pela preservação da ordem pública nos grandes eventos realizados, estarão em pleno funcionamento com ações ostensivas e preventivas desenvolvidas pela tropa da Polícia Militar, bem como a Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos e Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, que vai garantir o atendimento e a agilidade no registro de ocorrências, caso necessário.

A Segup informa que também desenvolverá ações voltadas à proteção das mulheres, por meio das equipes da Diretoria de Políticas Públicas e Prevenção Social (DPS), com a divulgação do protocolo “Não se Cale” e dos canais de denúncia como a Delegacia da Mulher Virtual e o Totem de Atendimento à Mulher. A abordagem educativa aos torcedores vai destacar a importância da denúncia e combate à importunação sexual em ambientes públicos.

Alterações no trânsito

Com atuação do Departamento de Trânsito, Polícia Rodoviária e da Segbel haverá orientação para a fluidez do tráfego de veículos, visando garantir a segurança viária.Os órgãos destacam algumas alterações:

Na avenida Augusto Montenegro, a pista do BRT poderá ser utilizada, com orientação dos agentes. A entrada pela Alameda do Ginásio Guilherme Paraense “Mangueirinho” estará liberada;

Os condutores que estiverem transitando no sentido Entroncamento - Icoaraci deverão se manter na faixa da direita e, após o semáforo da alameda ‘Mangueirinho,’ poderão acessar a pista do BRT para ter acesso ao estacionamento Lado A pelos Portões do Estacionamento do Mangueirão pela lateral do Mangueirinho;

Os condutores que estiverem transitando sentido Icoaraci - Entroncamento poderão acessar os três portões do lado A;

Participam do esquema de segurança para o jogo as equipes da Segup, por meio das secretarias adjuntas Operacional e de Inteligência e Análise Criminal, Graesp e Ciop; polícias Militar e Civil; Detran; Corpo de Bombeiros Militar e Seap; além de outros órgãos estaduais como Seel, órgãos federais como a Polícia Federal, e ainda, os órgãos municipais, como a Guarda Municipal e Segbel.