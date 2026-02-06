Capa Jornal Amazônia
Trio suspeito de envolvimento em homicídio é preso em Santarém

O crime ocorreu na orla do município no dia 22 de outubro de 2025

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Polícia Civil)

Três suspeitos de envolvimento em um homicídio que ocorreu em Santarém, no oeste do Pará, foram presos pela Polícia Civil na quinta-feira (5). A ação ocorreu em cumprimento a mandados de prisão temporária durante a operação ‘Mapiri’. O crime, que teve como vítima Valdeci Ferreira da Silva, de 63 anos, mais conhecido como ‘Cearazinho’, ocorreu no dia 22 de outubro de 2025.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Roubos, com apoio de policiais da UIP do bairro Santarenzinho. As investigações avançaram após a prisão em flagrante de um homem conhecido como Magrão, encontrado com o motor da lancha pertencente a Cearazinho. A partir desse fato, a polícia passou a apurar a possível participação de três suspeitos identificados como DG, Xaropinho e Macaco.

Segundo as investigações, no dia em que o corpo foi achado, equipes recolheram imagens de câmeras de segurança e ouviram diversas pessoas. Dois dias depois, a embarcação foi localizada em um estaleiro e, após diligências, Magrão acabou preso por receptação ao ser flagrado guardando o motor da lancha.

Com base nos elementos reunidos durante a apuração, a autoridade policial solicitou à Justiça a decretação das prisões temporárias, pedido que foi deferido. Nesta quinta-feira, DG e Xaropinho foram capturados no bairro Mapiri, enquanto Macaco foi localizado em uma comunidade da zona rural. Também foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência de DG, onde foram apreendidos entorpecentes, aparelhos celulares e a quantia de R$ 7.722. O sogro do suspeito, que estava no local, recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia sob suspeita de tráfico de drogas.

Investigação

Ainda conforme o delegado, DG é apontado como integrante de facção criminosa e exerceria a função conhecida como “disciplina” na área do Mapiri. A companheira dele foi conduzida para prestar depoimento como testemunha e liberada em seguida.

As versões apresentadas pelos investigados sobre o homicídio divergem. De acordo com a polícia, DG atribui a responsabilidade a Macaco, enquanto este afirma que a ordem para matar Cearazinho teria partido de DG, o autor da execução seria Xaropinho.

Os presos devem passar por audiência de custódia e, caso as detenções sejam mantidas, serão encaminhados ao sistema penitenciário de Santarém.

Crime

O corpo de Valdeci Ferreira da Silva foi localizado na manhã do dia 22 de outubro de 2025, sem roupas e com uma camisa enrolada na cabeça e presa à boca. As circunstâncias levantaram a hipótese de estrangulamento, posteriormente confirmada por laudo do Instituto Médico Legal, que apontou asfixia mecânica como causa do óbito.

