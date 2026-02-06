Trio suspeito de envolvimento em homicídio é preso em Santarém
O crime ocorreu na orla do município no dia 22 de outubro de 2025
Três suspeitos de envolvimento em um homicídio que ocorreu em Santarém, no oeste do Pará, foram presos pela Polícia Civil na quinta-feira (5). A ação ocorreu em cumprimento a mandados de prisão temporária durante a operação ‘Mapiri’. O crime, que teve como vítima Valdeci Ferreira da Silva, de 63 anos, mais conhecido como ‘Cearazinho’, ocorreu no dia 22 de outubro de 2025.
A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Roubos, com apoio de policiais da UIP do bairro Santarenzinho. As investigações avançaram após a prisão em flagrante de um homem conhecido como Magrão, encontrado com o motor da lancha pertencente a Cearazinho. A partir desse fato, a polícia passou a apurar a possível participação de três suspeitos identificados como DG, Xaropinho e Macaco.
Segundo as investigações, no dia em que o corpo foi achado, equipes recolheram imagens de câmeras de segurança e ouviram diversas pessoas. Dois dias depois, a embarcação foi localizada em um estaleiro e, após diligências, Magrão acabou preso por receptação ao ser flagrado guardando o motor da lancha.
Com base nos elementos reunidos durante a apuração, a autoridade policial solicitou à Justiça a decretação das prisões temporárias, pedido que foi deferido. Nesta quinta-feira, DG e Xaropinho foram capturados no bairro Mapiri, enquanto Macaco foi localizado em uma comunidade da zona rural. Também foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência de DG, onde foram apreendidos entorpecentes, aparelhos celulares e a quantia de R$ 7.722. O sogro do suspeito, que estava no local, recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia sob suspeita de tráfico de drogas.
Investigação
Ainda conforme o delegado, DG é apontado como integrante de facção criminosa e exerceria a função conhecida como “disciplina” na área do Mapiri. A companheira dele foi conduzida para prestar depoimento como testemunha e liberada em seguida.
As versões apresentadas pelos investigados sobre o homicídio divergem. De acordo com a polícia, DG atribui a responsabilidade a Macaco, enquanto este afirma que a ordem para matar Cearazinho teria partido de DG, o autor da execução seria Xaropinho.
Os presos devem passar por audiência de custódia e, caso as detenções sejam mantidas, serão encaminhados ao sistema penitenciário de Santarém.
Crime
O corpo de Valdeci Ferreira da Silva foi localizado na manhã do dia 22 de outubro de 2025, sem roupas e com uma camisa enrolada na cabeça e presa à boca. As circunstâncias levantaram a hipótese de estrangulamento, posteriormente confirmada por laudo do Instituto Médico Legal, que apontou asfixia mecânica como causa do óbito.
