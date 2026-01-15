Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A O Liberal 15.01.26 10h11 Parazão começa no sábado (24) (Fábio Will/ Especial para O Liberal) Com o Campeonato Paraense para iniciar no próximo sábado (24), a Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou, na última quarta-feira (14), a tabela detalhada de mais três rodadas da primeira fase do Parazão. A entidade publicou datas, locais e horários dos jogos da 2ª à 4ª rodada da competição. A abertura do estadual será com o duelo entre Remo e São Raimundo, no Mangueirão. Conforme a tabela, a primeira rodada termina na quarta-feira (28), com a partida entre Amazônia e Tuna Luso. Já a segunda começa no sábado (31), com o jogo entre a Águia Guerreira e o Águia de Marabá. O Remo também entra em campo no mesmo dia, quando enfrenta o São Francisco, fora de casa. O Paysandu, por sua vez, encara o Capitão Poço na Curuzu, no domingo (1º). Na terceira rodada, a princípio, Remo e Águia de Marabá se enfrentam na terça-feira (3), às 20h, em local ainda a ser definido. Na sequência, o Paysandu joga contra a Tuna Luso na quarta-feira (4), em Augusto Corrêa. VEJA MAIS FPF lança ação de conscientização sobre o clima e o aumento das temperaturas Campanha será lançada na Supercopa Grão-Pará e se estenderá para o Parazão Libonati celebra renovação e ganha espaço no Paysandu na pré-temporada de 2026 Visto como um atleta versátil, Libonato começou a carreira como volante, mas acabou recuando para a defesa, onde fincou posição no elenco bicolor Sem o Estádio do Souza, Tuna mandará jogos no Parazão e Copa do Brasil em Augusto Corrêa A Lusa vai jogar longe de Belém neste início de 2026. Tuna também poderá mandar partidas pelo Brasileirão da Série D no Estrelão A quarta rodada reserva o tão esperado Re-Pa. Remo e Paysandu se enfrentam no domingo (8), às 17h, no Mangueirão. Detalhe A partida entre o Leão Azul e o Azulão, marcada para o dia 3 de fevereiro, chama atenção. A data escolhida pela FPF entra em conflito com a estreia do clube azulino em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (4), o Remo recebe o Mirassol-SP, em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão. Como a tabela do Campeonato Brasileiro já havia sido divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no início da semana, confirmando o compromisso do Remo na competição nacional, a tendência é que a Série A seja prioridade. Com isso, a FPF pode precisar alterar a tabela ou o Leão Azul poderá atuar com uma equipe sub-20 ou alternativa diante do Azulão. Vale destacar que o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, já afirmou que o foco do clube será a Série A e que a equipe utilizará um time alternativo no Parazão. Confira a tabela do Parazão 1ª Rodada Amazônia x Tuna Luso - 28/01 - 16h - Municipal de Belterra Águia de Marabá x Santa Rosa - 24/01 - 17h - Zinho de Oliveira – Marabá Paysandu x São Raimundo - 25/01 - 16h - Banpará Curuzu – Belém São Francisco x Capitão Poço - 27/01 - 16h - Municipal de Belterra Remo x Bragantino - 24/01 - 16h - Mangueirão – Belém Cametá x Castanhal - 25/01 - 16h - Parque do Bacurau – Cametá 2ª rodada Castanhal x Santa Rosa - 01/02 - 10h - CT do Castanhal – Castanhal Paysandu x Capitão Poço - 01/02 - 16h - Banpará Curuzu – Belém Bragantino x Cametá - 01/02 - 15h30 - Estrelão – Augusto Corrêa São Francisco x Remo - 31/01 - 16h - Municipal de Belterra Tuna Luso x Águia de Marabá - 31/01 - 15h30 Estrelão – Augusto Corrêa São Raimundo x Amazônia 01/02 - 16h - Municipal de Belterra 3ª Rodada Remo x Águia de Marabá - 03/02 - 20h - A definir Capitão Poço x Bragantino - 05/02 - 10h - Rufinão – Capitão Poço Santa Rosa x São Francisco - 04/02 - 10h - Ipixunão – Ipixuna/PA Cametá x Amazônia - 04/02 - 20h Parque do Bacurau – Cametá Tuna Luso x Paysandu - 04/02 - 15h30 - Estrelão – Augusto Corrêa São Raimundo x Castanhal - 04/02 - 16h - Municipal de Belterra 4ª Rodada Castanhal x Tuna Luso - 08/02 - 10h - CT do Castanhal – Castanhal Amazônia x Capitão Poço - 09/02 - 16h - Municipal de Belterra Águia de Marabá x São Raimundo - 08/02 - 16h - Zinho de Oliveira – Marabá Paysandu x Remo - 08/02 - 17h - Mangueirão – Belém São Francisco x Cametá - 08/02 - 16h - Municipal de Belterra Santa Rosa x Bragantino - 08/02 - 10h Ipixunão – Ipixuna/PA 5ª rodada Castanhal x Remo - 12/02 - A definir Amazônia x Santa Rosa - 12/02 - A definir Bragantino x São Raimundo - 12/02 - A definir Capitão Poço x Águia de Marabá - A definir Cametá x Paysandu - 11/02 - A definir Tuna Luso x São Francisco - 11/02 - A definir 6ª Rodada Águia de Marabá x Cametá - 15/02 - A definir Bragantino x Tuna Luso - 15/02 - A definir Remo x Amazônia 15/02 - A definir Capitão Poço x Castanhal - 15/02 - A definir Santa Rosa x Paysandu - 15/02 - A definir São Raimundo x São Francisco - 15/02 - A definir Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes parazão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . 