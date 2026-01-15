Capa Jornal Amazônia
Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão

Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A

O Liberal
fonte

Parazão começa no sábado (24) (Fábio Will/ Especial para O Liberal)

Com o Campeonato Paraense para iniciar no próximo sábado (24), a Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou, na última quarta-feira (14), a tabela detalhada de mais três rodadas da primeira fase do Parazão. A entidade publicou datas, locais e horários dos jogos da 2ª à 4ª rodada da competição. A abertura do estadual será com o duelo entre Remo e São Raimundo, no Mangueirão.

Conforme a tabela, a primeira rodada termina na quarta-feira (28), com a partida entre Amazônia e Tuna Luso. Já a segunda começa no sábado (31), com o jogo entre a Águia Guerreira e o Águia de Marabá. O Remo também entra em campo no mesmo dia, quando enfrenta o São Francisco, fora de casa. O Paysandu, por sua vez, encara o Capitão Poço na Curuzu, no domingo (1º).

Na terceira rodada, a princípio, Remo e Águia de Marabá se enfrentam na terça-feira (3), às 20h, em local ainda a ser definido. Na sequência, o Paysandu joga contra a Tuna Luso na quarta-feira (4), em Augusto Corrêa.

A quarta rodada reserva o tão esperado Re-Pa. Remo e Paysandu se enfrentam no domingo (8), às 17h, no Mangueirão.

Detalhe

A partida entre o Leão Azul e o Azulão, marcada para o dia 3 de fevereiro, chama atenção. A data escolhida pela FPF entra em conflito com a estreia do clube azulino em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (4), o Remo recebe o Mirassol-SP, em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão.

Como a tabela do Campeonato Brasileiro já havia sido divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no início da semana, confirmando o compromisso do Remo na competição nacional, a tendência é que a Série A seja prioridade. Com isso, a FPF pode precisar alterar a tabela ou o Leão Azul poderá atuar com uma equipe sub-20 ou alternativa diante do Azulão.

Vale destacar que o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, já afirmou que o foco do clube será a Série A e que a equipe utilizará um time alternativo no Parazão.

Confira a tabela do Parazão

1ª Rodada

  • Amazônia x Tuna Luso - 28/01 - 16h - Municipal de Belterra
  • Águia de Marabá x Santa Rosa - 24/01 -  17h - Zinho de Oliveira – Marabá
  • Paysandu x São Raimundo - 25/01 - 16h - Banpará Curuzu – Belém
  • São Francisco x Capitão Poço - 27/01 - 16h - Municipal de Belterra
  • Remo x Bragantino - 24/01 - 16h - Mangueirão – Belém
  • Cametá x Castanhal - 25/01 - 16h - Parque do Bacurau – Cametá

2ª rodada 

  • Castanhal x Santa Rosa - 01/02 - 10h - CT do Castanhal – Castanhal
  • Paysandu x Capitão Poço - 01/02 - 16h - Banpará Curuzu – Belém
  • Bragantino x Cametá - 01/02 - 15h30 - Estrelão – Augusto Corrêa
  • São Francisco x Remo - 31/01 - 16h - Municipal de Belterra
  • Tuna Luso x Águia de Marabá - 31/01 - 15h30 Estrelão – Augusto Corrêa
  • São Raimundo x Amazônia 01/02 - 16h - Municipal de Belterra

3ª Rodada 

  • Remo x Águia de Marabá - 03/02 - 20h - A definir
  • Capitão Poço x Bragantino - 05/02 - 10h - Rufinão – Capitão Poço
  • Santa Rosa x São Francisco - 04/02 - 10h - Ipixunão – Ipixuna/PA
  • Cametá x Amazônia - 04/02 - 20h Parque do Bacurau – Cametá
  • Tuna Luso x Paysandu - 04/02 - 15h30 - Estrelão – Augusto Corrêa
  • São Raimundo x Castanhal - 04/02 - 16h - Municipal de Belterra

4ª Rodada

  • Castanhal x Tuna Luso - 08/02 - 10h - CT do Castanhal – Castanhal
  • Amazônia x Capitão Poço - 09/02 - 16h - Municipal de Belterra
  • Águia de Marabá x São Raimundo - 08/02 - 16h - Zinho de Oliveira – Marabá
  • Paysandu x Remo - 08/02 - 17h - Mangueirão – Belém
  • São Francisco x Cametá - 08/02 - 16h - Municipal de Belterra
  • Santa Rosa x Bragantino - 08/02 - 10h Ipixunão – Ipixuna/PA

5ª rodada

  • Castanhal x Remo - 12/02 - A definir
  • Amazônia x Santa Rosa - 12/02 - A definir
  • Bragantino x São Raimundo - 12/02 - A definir
  • Capitão Poço x Águia de Marabá - A definir
  • Cametá x Paysandu - 11/02 - A definir
  • Tuna Luso x São Francisco - 11/02 - A definir

6ª Rodada 

  • Águia de Marabá x Cametá - 15/02 - A definir
  • Bragantino x Tuna Luso - 15/02 - A definir
  • Remo x Amazônia 15/02 - A definir
  • Capitão Poço x Castanhal - 15/02 - A definir
  • Santa Rosa x Paysandu - 15/02 - A definir
  • São Raimundo x São Francisco - 15/02 - A definir
