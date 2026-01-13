Libonati celebra renovação e ganha espaço no Paysandu na pré-temporada de 2026

Promovido ao elenco profissional na temporada passada, o zagueiro Libonati começa 2026 em alta no Paysandu. O defensor teve o contrato renovado até o fim de 2027 e aparece como uma das apostas do clube para o ano, que começa oficialmente no dia 25 de janeiro, quando o Papão recebe o São Raimundo, na Curuzu, pela abertura do Campeonato Paraense.

Com apenas 20 anos, Libonati destacou que a permanência no clube sempre foi seu principal objetivo. “Eu sempre deixei muito claro que queria ficar no Paysandu. Quando o contrato foi chegando ao fim, surgiram algumas incertezas, mas foquei no dia a dia e deixei essa parte nas mãos do meu empresário e do clube. Consegui renovar até o fim de 2027 e estou muito feliz aqui”, afirmou o jogador.

O zagueiro também ressaltou o período positivo vivido desde a promoção ao profissional. “Fiz um bom período, fui destaque do Paysandu e tivemos boas campanhas. Isso é importante quando a gente chega ao profissional, com jogos e minutos em campo. Estamos sendo bem tratados e, assim, posso render bastante nesta temporada”, completou.

Visto como um atleta versátil, tendo atuado no início da carreira como volante e, ao longo do tempo, recuado para a zaga, Libonati explicou a mudança de função ao longo da carreira. “O treinador da época percebeu que minha saída de bola era boa, então me recuou para ajudar na construção das jogadas. A comissão sugeriu a mudança, eu aceitei e subi para o profissional já como zagueiro, mas ainda posso atuar como volante”, explicou.

Na pré-temporada, o elenco bicolor passa por uma rotina intensa de trabalhos sob o comando do técnico Junior Rocha. Segundo Libonati, as ideias da comissão técnica já estão bem definidas para as competições do ano. “Os treinos estão sendo muito intensos. A ideia do professor Rocha está clara, principalmente na saída de bola, na pressão e nas coberturas. Eu estou entendendo bem o que ele espera da gente e estou muito confiante”, destacou.

Com a preparação em andamento, o Paysandu ajusta os últimos detalhes para a estreia no Parazão, no próximo dia 25, contra o São Raimundo, na Curuzu. Para Libonati, o momento é de confiança e expectativa por mais oportunidades ao longo da temporada, que começa cedo e exige um elenco preparado desde a largada.