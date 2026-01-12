Atacante criado na base do Paysandu destaca intensidade dos treinos às vésperas do início no Parazão Miguel Ângelo foi um dos destaques da base bicolor em 2025 e agora se diz pronto para subir mais um degrau na carreira O Liberal 12.01.26 16h20 Miguel Ângelo vem se destacando no elenco bicolor. (Arquivo Pessoal) O Paysandu segue em ritmo intenso de preparação para a estreia no Campeonato Paraense, marcada para o dia 25 de janeiro, contra o São Raimundo, no Estádio da Curuzu. A equipe vem realizando atividades diárias sob o comando do técnico Júnior Rocha, com o auxílio de Macaé e do preparador físico Léo Cupertino. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Como parte do planejamento da pré-temporada, o Papão realizou um jogo-treino no último sábado, no CT Raul Aguilera, quando empatou em 1 a 1 com o Cametá. A atividade foi utilizada pela comissão técnica para observar o elenco, ajustar o condicionamento físico e dar ritmo de jogo aos atletas. Entre os jogadores que buscam espaço no grupo está o atacante Miguel Ângelo, de 19 anos, uma das promessas formadas no futebol paraense. Natural de Magalhães Barata, o atleta iniciou sua trajetória ainda criança, sempre no futebol de campo. “Comecei jogando na minha cidade, sempre no campo. Nunca joguei futsal. Como fui me destacando, o pessoal começou a olhar diferente para mim e me levou para treinar em um clube próximo, o Corrente”, contou. VEJA MAIS Paysandu celebra 410 anos de Belém e destaca: 'Orgulho de viver e construir essa história contigo' Clube bicolor parabenizou a capital paraense em publicação nas redes sociais Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional Paysandu empata com o Cametá em jogo-treino e mantém foco na estreia do Parazão Atividade no CT Raul Aguilera serviu para testes, observações e ganho de ritmo antes do duelo do dia 25, na Curuzu O desempenho chamou atenção e levou Miguel ao Castanhal, em 2021. Dois anos depois, ele chegou ao Paysandu, onde viveu temporadas de destaque nas categorias de base. “Em 2023 joguei o Sub-17, fui campeão da Copa Pará e do Campeonato Paraense e também artilheiro. Em 2024, já no Sub-20, fomos campeões paraenses novamente e consegui me destacar bem”, relembrou. Segundo o atacante, o ano de 2025 foi o mais marcante até agora na carreira. “Foi um ano muito especial. Chegamos à final do Paraense, eu fui artilheiro da competição e também disputei a Copa do Brasil, onde fui vice-artilheiro. Estava muito focado, treinando bem, me alimentando bem e descansando para estar preparado na hora dos jogos”, destacou. O jovem ressaltou ainda a importância do trabalho da comissão técnica no processo de desenvolvimento. “O professor Macaé, o Léo Cupertino e toda a comissão ajudam muito a gente, motivam bastante. Eles sempre falam que quem estiver melhor vai jogar. A gente acredita nisso e trabalha forte, tanto no físico quanto no mental, sempre com fé em Deus”, concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu parazão 2026 paysandu x são raimundo futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Atacante criado na base do Paysandu destaca intensidade dos treinos às vésperas do início no Parazão Miguel Ângelo foi um dos destaques da base bicolor em 2025 e agora se diz pronto para subir mais um degrau na carreira 12.01.26 16h20 futebol Paysandu celebra 410 anos de Belém e destaca: 'Orgulho de viver e construir essa história contigo' Clube bicolor parabenizou a capital paraense em publicação nas redes sociais 12.01.26 12h09 Futebol Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional 11.01.26 8h00 Futebol Paysandu empata com o Cametá em jogo-treino e mantém foco na estreia do Parazão Atividade no CT Raul Aguilera serviu para testes, observações e ganho de ritmo antes do duelo do dia 25, na Curuzu 10.01.26 15h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira 12.01.26 7h00 Futebol Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras Vários atletas passaram a carregar “Belém” como sobrenome após identificação com a capital paraense. 12.01.26 8h00 Futebol Em pré-temporada no Recife, Remo deve retornar a Belém na véspera da final da Supercopa Grão-Pará Clube azulino abre o calendário da temporada paraense com duelo contra o Águia de Marabá 12.01.26 11h47