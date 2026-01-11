Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional Luiz Guillherme Ramos 11.01.26 8h00 Igor Cardoso, Gabriella Sifuente, Bruno Castro, Mateus Casemiro e Andrey Damasceno formam o Departamento Jurídico do Paysandu. (Cristino Martins / O Liberal) A temporada de 2026 marca um amplo processo de reestruturação no Paysandu. Após um ano caótico, marcado por rebaixamento e renúncia presidencial, o clube caminha rumo a uma mudança de paradigma que envolve todos os setores — não apenas o futebol —, sob o guarda-chuva do Departamento Jurídico, órgão essencial na prevenção de ameaças e na defesa institucional. Nesta entrevista, os advogados que integram o staff jurídico bicolor, sob o comando do advogado Bruno Castro, falam sobre a rotina de trabalho e as novas diretrizes adotadas pelo clube para enfrentar o "temporal" que se avizinha nas terras bicolores. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Entre tratativas, reuniões e análises de contratos, os advogados do clube trabalham para diminuir o volume de ações, ao mesmo tempo em que se debruçam na regularização da instituição junto a órgãos estaduais e federais. Um dos movimentos recentes mais importantes foi a adesão ao Programa de Regularização Fiscal do Pará (Prorefis), da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). A medida permitiu o parcelamento de débitos estaduais, em um movimento que dá ao clube maior fôlego financeiro e viabiliza a obtenção de certidões negativas, que, futuramente, podem se converter em novos e maiores patrocínios, por exemplo. “Os projetos chegam com mais facilidade aos clubes que estão devidamente organizados. Sem as certidões, por exemplo, o Paysandu não teria recebido os valores da Copa Verde”, explica o diretor jurídico Bruno Castro, ao destacar que a organização fiscal é um passo essencial para recuperar credibilidade e atrair novos parceiros. Internamente, a direção do clube deu um passo importante rumo à integração, ao aproximar o jurídico do futebol. Segundo Bruno Castro, a participação começa ainda nas tratativas iniciais de contratação de atletas. “Quando o futebol inicia uma negociação, o contrato passa pelo jurídico, que analisa riscos e sugere ajustes. Não temos poder de veto, mas indicamos caminhos mais seguros para o clube”, afirma. Essa atuação contínua inclui análise de contratos, patrocínios, franquias, demandas trabalhistas e relações com atletas. “Hoje, o jurídico só perde para o financeiro em volume de trabalho. É uma atividade constante, diária”, resume. O trabalho preventivo também se reflete no campo disciplinar. Em 2024, o Paysandu evitou punições desportivas frequentes em anos anteriores, como perdas de mando de campo e multas no STJD. “Isso não acontece por acaso. Houve eficiência na gestão desses processos”, afirma Bruno. Neste caso, segundo Igor Cardoso, a política adotada pelo clube acaba trazendo vitórias significativas já em curto prazo. “Em relação ao pagamento de parcelas, firmamos acordos com 90% ou mais dos atletas que estavam no clube em 2025. Eu mesmo participei das negociações e revisei os acordos de trabalho, inclusive os relacionados a direitos de imagem. Conseguimos abatimentos e chegamos a valores mais adequados para o clube. A grande maioria está sendo paga, e as demais serão quitadas dentro das condições que o Paysandu pode cumprir.” Problemas que persistem Apesar dos avanços, o Paysandu ainda convive com um volume expressivo de ações judiciais em andamento. Somadas, as cobranças feitas por jogadores que atuaram em 2025, o volume total chega a R$ 14.026.518,26. Com a multa judicial de R$ 1,5 milhão relacionada a atrasos salariais, o montante discutido atinge R$ 15.526.518,26, sem contar as ações antigas O clube ressalta que esses valores representam pedidos em processos ainda em tramitação e não condenações definitivas. “Temos várias ações trabalhistas em andamento, mas que não geram preocupação imediata, porque ainda haverá audiências, contestações e recursos. Se alguém pede cinco milhões, isso não significa que vá receber esse valor. Cada um pede o que entende. O passivo trabalhista não é de 15 milhões, como se comenta", rebate o advogado Andrey Damasceno. A multa de R$ 1,5 milhão decorre do descumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2008 com o Ministério Público do Trabalho. “É um acordo antigo, que obrigava o clube a nunca mais atrasar salários. O descumprimento gerou uma multa milionária. É um exemplo claro de como decisões do passado impactam diretamente o presente”, explica o diretor jurídico. VEJA MAIS Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube PK entra na Justiça e valores cobrados do Paysandu já ultrapassam R$ 15 milhões Lista reúne ações de jogadores da temporada 2025 e processos ainda aguardam julgamento Esse e outros acordos, no entanto, acabam por impactar diretamente as finanças originalmente destinadas ao futebol. “O peso dessas dívidas equivale a quase duas folhas de pagamento. Se comprometermos todo o presente para pagar tudo de uma vez, inviabilizamos o clube”, explica Bruno. Por isso, cada caso precisa ser analisado individualmente. O departamento jurídico também lida com casos específicos envolvendo ex-funcionários. Sobre ações envolvendo nomes conhecidos, a postura é técnica. “Reconhecemos a história de profissionais importantes, mas estamos aqui para defender os interesses do clube”, resume Bruno. O advogado Matheus Casemiro detalha que ações como as de Hélio dos Anjos e Yago Pikachu estão em esferas distintas e seguem trâmites normais da Justiça, sem preocupação imediata. “O caso do Hélio dos Anjos é trabalhista, e o do Yago Pikachu é cível. A ação do Hélio está atualmente em segundo grau, em fase recursal, e ainda pode seguir para Brasília. É um processo que, neste momento, não nos preocupa, porque um recurso pode levar pelo menos um ano para ser analisado. Quanto ao Yago Pikachu, o processo corre sob sigilo de Justiça. Por isso, não podemos fazer comentários mais aprofundados. Trabalhamos em um pedido de retirada do sigilo para que os fatos fiquem claros. Uma coisa é certa: o Pikachu não deve ao Paysandu, e o Paysandu não deve ao Pikachu". Além disso, o clube busca romper com práticas antigas, como a antecipação recorrente de receitas, que até o ano passado ainda eram uma realidade. “Chegou um momento em que não havia mais o que antecipar. Isso vicia a gestão. O que queremos agora é não repetir essa política”, afirma Bruno. A nova postura já começa a refletir no mercado. “Hoje há diálogo, modelo definido e mais credibilidade. Se o jogador não aceita, segue o caminho dele”, conclui. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu departamento jurídico futebol paraense dívidas trabalhistas jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional 11.01.26 8h00 Futebol Paysandu empata com o Cametá em jogo-treino e mantém foco na estreia do Parazão Atividade no CT Raul Aguilera serviu para testes, observações e ganho de ritmo antes do duelo do dia 25, na Curuzu 10.01.26 15h21 Futebol Cauã Dias fala sobre pré-temporada e comemora chance no elenco profissional do Paysandu Promovido da base, lateral-esquerdo de 19 anos confirma intensidade dos treinos e busca aproveitar as oportunidades no time bicolor 09.01.26 16h32 FUTEBOL Após rebaixamento, Paysandu empresta goleiro Matheus Nogueira para clube da Série B Jogador recebeu críticas por parte da torcida e não defenderá o Papão em 2026 09.01.26 9h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional 11.01.26 8h00 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00