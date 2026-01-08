Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais O Liberal 08.01.26 10h14 Marca Lobo veste o Paysandu desde 2016 (Divulgação / Paysandu) A marca própria do Paysandu, a Lobo, completa dez anos em 2026 e vem dando um retorno financeiro importante ao Paysandu. Criada em 2016, a fornecedora se consolidou como a principal fonte de receita recorrente do clube ao longo desses 10 anos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Desde a profissionalização do modelo de gestão, a Lobo apresentou crescimento expressivo, segundo divulgado pelo Paysandu em seu site oficial. Entre 2022 e 2024, a marca gerou R$ 11,21 milhões em repasses diretos ao Paysandu, tornando-se o maior patrocinador do clube no período. Para efeito de comparação, o segundo maior parceiro comercial aportou R$ 7,33 milhões no mesmo intervalo. O projeto nasceu durante a gestão do então presidente Alberto Maia, com o objetivo de fortalecer a identidade do clube e ampliar receitas por meio de uma marca própria de material esportivo. A torcida do Papão “comprou a ideia” e no seu primeiro ano de operação, a Lobo passou a render ao clube valores equivalentes ao que antes era obtido em um contrato anual com fornecedoras terceirizadas. VEJA MAIS Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 Paysandu arrecada mais de meio milhão com vendas da camisa 'Negra 1914' A camisa é assinada pela marca Lobo, fornecedora própria do clube Paysandu adota modelo de franquias e marca Lobo ganhará novas lojas Com as novas lojas, o Paysandu passa a receber exclusivamente pelo resultado financeiro, sem se preocupar com logísticas Entre 2016 e 2019, quando a operação era gerida internamente pelo próprio Paysandu, o projeto acumulou R$ 8,13 milhões em resultados, com média anual de R$ 2,03 milhões. No entanto, os custos operacionais elevados, a gestão de estoque e a complexidade logística, o clube interviu e passou por uma mudança em toda essa logística. A partir de 2020, já sob a presidência de Ricardo Gluck Paul, a Lobo passou a operar de forma independente, repassando recursos ao clube exclusivamente por meio de royalties e fundos vinculados. Com isso, o Paysandu deixou de assumir riscos produtivos, encargos trabalhistas entre outras obrigações. De acordo com o Paysandu, o novo formato, entre 2020 e 2024, a marca gerou R$ 16,11 milhões, com média anual de R$ 3,22 milhões, quase 60% superior ao período anterior. Apenas em 2024, o clube recebeu aproximadamente R$ 4,2 milhões oriundos da operação. Além do impacto financeiro, mais de R$ 5 milhões foram investidos na expansão e profissionalização da rede de lojas, que passou a operar no modelo de franquias e triplicou o número de pontos de venda. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu marca lobo futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Danilo Peu treina com o elenco bicolor e diz que Paysandu vai 'buscar acesso e título' da Série C Natural de Januária, em Minas Gerais, Danilo Peu construiu praticamente toda a sua trajetória profissional no futebol paranaense e agora veste as cores do Papão da Amazônia 08.01.26 18h17 Futebol Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais 08.01.26 10h14 Futebol Luccão projeta afirmação no Paysandu e mira temporada decisiva em 2026 Zagueiro formado na base bicolor diz já se ver como profissional e destaca metas de título estadual e acesso à Série B 07.01.26 16h59 FUTEBOL Paysandu: torcida critica saída de massagista e presidente diz: 'não consigo honrar o compromisso' Presidente Márcio Tuma, do Paysandu, falou sobre a demissão do massagista Ivan Menezes 07.01.26 13h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10