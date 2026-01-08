Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube

A marca própria do Paysandu, a Lobo, completa dez anos em 2026 e vem dando um retorno financeiro importante ao Paysandu. Criada em 2016, a fornecedora se consolidou como a principal fonte de receita recorrente do clube ao longo desses 10 anos.

Desde a profissionalização do modelo de gestão, a Lobo apresentou crescimento expressivo, segundo divulgado pelo Paysandu em seu site oficial. Entre 2022 e 2024, a marca gerou R$ 11,21 milhões em repasses diretos ao Paysandu, tornando-se o maior patrocinador do clube no período. Para efeito de comparação, o segundo maior parceiro comercial aportou R$ 7,33 milhões no mesmo intervalo.

O projeto nasceu durante a gestão do então presidente Alberto Maia, com o objetivo de fortalecer a identidade do clube e ampliar receitas por meio de uma marca própria de material esportivo. A torcida do Papão “comprou a ideia” e no seu primeiro ano de operação, a Lobo passou a render ao clube valores equivalentes ao que antes era obtido em um contrato anual com fornecedoras terceirizadas.

Entre 2016 e 2019, quando a operação era gerida internamente pelo próprio Paysandu, o projeto acumulou R$ 8,13 milhões em resultados, com média anual de R$ 2,03 milhões. No entanto, os custos operacionais elevados, a gestão de estoque e a complexidade logística, o clube interviu e passou por uma mudança em toda essa logística.

A partir de 2020, já sob a presidência de Ricardo Gluck Paul, a Lobo passou a operar de forma independente, repassando recursos ao clube exclusivamente por meio de royalties e fundos vinculados. Com isso, o Paysandu deixou de assumir riscos produtivos, encargos trabalhistas entre outras obrigações.

De acordo com o Paysandu, o novo formato, entre 2020 e 2024, a marca gerou R$ 16,11 milhões, com média anual de R$ 3,22 milhões, quase 60% superior ao período anterior. Apenas em 2024, o clube recebeu aproximadamente R$ 4,2 milhões oriundos da operação.

Além do impacto financeiro, mais de R$ 5 milhões foram investidos na expansão e profissionalização da rede de lojas, que passou a operar no modelo de franquias e triplicou o número de pontos de venda.