O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (23/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

La Liga, Campeonato Italiano, Série A saudita e Premier League movimentam o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Às 17h, Alavés e Girona jogarão por La Liga (Facebook/ @deportivoalaves)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (23/02), incluem partidas pelo Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Saudita e Campeonato Inglês.

Às 16h45, Bologna jogará contra Udinese pelo Campeonato Italiano. Já às 17h, Everton enfrentará o Manchester United pela Premier League.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Alavés x Girona - 17h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Everton x Manchester United - 17h - Disney+

Campeonato Italiano

  1. Fiorentina x Pisa - 14h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  2. Bologna x Udinese - 16h45 - XSports e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Quadisiya x Al Ettifaq - 16h - SporTV e Youtube (Canal GOAT)
  2. Dhamk x Al Ahli - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Shabab x Al Riyadh - 16h - Sem informações
  4. Al Fateh x Al Akhdoud - 16h - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Bologna e Udinese; veja o horário

O jogo entre Bologna x Udinese terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Fiorentina e Pisa; veja o horário

O jogo entre Fiorentina x Pisa terá transmissão ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Everton e United; veja o horário

O jogo entre Everton x Manchester United terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Alavés e Girona; veja o horário

O jogo entre Alavés x Girona terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 16h - Dhamk x Al Ahli - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

  1. 17h - Alavés x Girona - La Liga

SporTV

  1. 16h - Al Quadisiya x Al Ettifaq - Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 14h30 - Fiorentina x Pisa - Campeonato Italiano
  2. 16h45 - Bologna x Udinese - Campeonato Italiano
  3. 17h - Everton x Manchester United - Premier League
  4. 17h - Alavés x Girona - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
