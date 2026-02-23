Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (23/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano, Série A saudita e Premier League movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 23.02.26 7h00 Às 17h, Alavés e Girona jogarão por La Liga (Facebook/ @deportivoalaves) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (23/02), incluem partidas pelo Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Saudita e Campeonato Inglês. Às 16h45, Bologna jogará contra Udinese pelo Campeonato Italiano. Já às 17h, Everton enfrentará o Manchester United pela Premier League. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Espanhol - La Liga Alavés x Girona - 17h - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Everton x Manchester United - 17h - Disney+ Campeonato Italiano Fiorentina x Pisa - 14h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Bologna x Udinese - 16h45 - XSports e Disney+ Campeonato Saudita Al Quadisiya x Al Ettifaq - 16h - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Dhamk x Al Ahli - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Shabab x Al Riyadh - 16h - Sem informações Al Fateh x Al Akhdoud - 16h - Sem informações Onde assistir ao jogo de Bologna e Udinese; veja o horário O jogo entre Bologna x Udinese terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Fiorentina e Pisa; veja o horário O jogo entre Fiorentina x Pisa terá transmissão ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Everton e United; veja o horário O jogo entre Everton x Manchester United terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Alavés e Girona; veja o horário O jogo entre Alavés x Girona terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 16h - Dhamk x Al Ahli - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 17h - Alavés x Girona - La Liga SporTV 16h - Al Quadisiya x Al Ettifaq - Campeonato Saudita Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira. Disney+ 14h30 - Fiorentina x Pisa - Campeonato Italiano 16h45 - Bologna x Udinese - Campeonato Italiano 17h - Everton x Manchester United - Premier League 17h - Alavés x Girona - La Liga Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. 