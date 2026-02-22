Portuguesa x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (22/02) pelo Campeonato Paulista

Portuguesa x Corinthians disputam hoje, domingo (22/02), as quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo tem início às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio do Canindé, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Portuguesa x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record e pela HBO Max, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a primeira fase do Paulistão, a Portuguesa ficou em 4° lugar com um total de 5 vitórias, 3 derrotas, 11 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Corinthians terminou em 5° lugar nessa etapa e acumulou apenas 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 11 gols marcados e 12 gols sofridos.

VEJA MAIS

Portuguesa x Corinthians: prováveis escalações

Portuguesa: Bruno Bertinato; João Vitor, Eduardo Biazus, Gustavo Henrique e Caio Roque; Mateus Cecchini, Guilherme Portuga e Gabriel Pires; Ewerthon, Maceió e Renê.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Matheus Pereira, Carrillo e Garro; Memphis Depay e Vitinho.

FICHA TÉCNICA

Portuguesa x Corinthians

Campeonato Paulista

Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 22 de fevereiro de 2026, 20h30