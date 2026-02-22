Juventude x Grêmio: onde assistir e escalações do jogo hoje (22/02) pelo Campeonato Gaúcho

Juventude x Grêmio disputam hoje, domingo (22/02), a volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. O jogo ocorrerá às 18h (horário de Brasília), na Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x Grêmio ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo (RS) e pelo Premiere, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, o Grêmio liderou o Grupo B e acumulou 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 14 gols marcados e 6 gols sofridos. Nas quartas de final, o time eliminou Novo Hamburgo por 1 a 0.

Já o Juventude permaneceu invicto na vice-liderança do Grupo A com 3 vitórias, 3 empates, 8 gols marcados e 3 gols sofridos. Em seguida, a equipe superou o São José por 3 a 2.

A partida de ida entre Grêmio e Juventude terminou em empate de 1 a 1.

VEJA MAIS

Juventude x Grêmio: prováveis escalações

Juventude: Jandrei, Rodrigo Sam, Messias, Marcos Paulo, Raí, Luís Mandaca, Lucas Mineiro, Patryck, Taliari, Pablo, Alisson. Técnico: Maurício Barbieri.

Grêmio: Weverton, Pavon, Balbuena, Wagner Leonardo, Marlon, Noriega (Dodi), Arthur, Enamorado, Monsalve, Amuzu, Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Grêmio

Campeonato Gaúcho

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 22 de fevereiro de 2026, 18h