Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/02) pelo Campeonato Carioca Vasco e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 22.02.26 17h00 Nas quartas de final, o Fluminense eliminou o Bangu e o Vasco superou o Volta Redonda (Leonardo Brasil/ Fluminense FC) Vasco da Gama x Fluminense disputam hoje, domingo (22/02), a semifinal do Campeonato Carioca. O jogo começa às 18h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vasco x Fluminense ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 18h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Fluminense liderou o Grupo A da primeira fase do Campeonato Carioca e acumulou um total de 5 vitórias, 1 derrota, 9 gols marcados e 5 gols sofridos. Nas quartas de final, o time eliminou o Bangu por 3 a 1. Já o Vasco foi o vice-líder do mesmo grupo com 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 9 gols marcados e 3 gols sofridos. Em seguida, a equipe venceu o Volta Redonda nos pênaltis, após empate de 1 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo Vasco x Fluminense: prováveis escalações Vasco: Léo Jardim; Puma (Paulo Henrique), Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton (Cuiabano); Cauan Barros, Hugo Moura (Tchê Tchê), Johan Rojas; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner. Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Ignácio, Renê; Bernal, Martinelli, Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e John Kennedy. FICHA TÉCNICA Vasco da Gama x Fluminense Campeonato Carioca Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 22 de fevereiro de 2026, 18h