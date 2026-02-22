Flamengo x Madureira: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Campeonato Carioca

Flamengo x Madureira disputam hoje, domingo (22/02), a semifinal do Campeonato Carioca. O jogo iniciará às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Madureira ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira etapa, o Flamengo ficou em 4° lugar no Grupo B e acumulou 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 11 gols marcados e 9 gols sofridos. Em seguida, a equipe eliminou o Botafogo por 2 a 1.

Já a Madureira foi vice-líder do mesmo grupo e somou 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 5 gols marcados e 6 gols sofridos. Nas quartas de final, o time venceu o Boavista por 2 a 1.

Flamengo x Madureira: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Paquetá e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Madureira: Neguete; Cauã Coutinho, Marcão, Jean Vianna e Matheus Julião; Rodrigo Lindoso, Fubá e Juninho; Everton, Jacó e Geovane Maranhão. Técnico: José Antônio Rabelo de Andrade.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Madureira

Campeonato Carioca

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 22 de fevereiro de 2026, 20h30