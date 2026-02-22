Atlético x América: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/02) pelo Campeonato Mineiro Atlético-MG e América MG jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 22.02.26 17h00 Na última rodada, o Atlético goleou o Pouso Alegre pro 3 a 1 e o América venceu o URT por 1 a 0 (Pedro Souza/ Atlético) Atlético MG x América MG disputam hoje, domingo (22/02), a semifinal do Campeonato Mineiro. O jogo começará às 18h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético-MG x América-MG ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo (MG) e pelo Premiere, a partir das 18h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase, o Atlético liderou invicto o Grupo A com 3 vitórias, 5 empates, 16 gols marcados e 8 gols sofridos. Já o América foi líder do Grupo B e acumulou 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 10 gols marcados e 6 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/02) pelo Campeonato Carioca Vasco e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Atlético (MG) x América (MG): prováveis escalações Galo: Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco, Victor Hugo e Gustavo Scarpa; Dudu e Hulk. América: Sem informações. FICHA TÉCNICA Atlético Mineiro x América Mineiro Campeonato Mineiro Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 22 de fevereiro de 2026, 18h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave América-MG Atlético-MG jogos de hoje Campeonato Mineiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (23/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano, Série A saudita e Premier League movimentam o futebol nesta segunda-feira 23.02.26 7h00 Paulistão Portuguesa x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (22/02) pelo Campeonato Paulista Portuguesa e Corinthians jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 19h30 Cariocão Flamengo x Madureira: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Campeonato Carioca Flamengo e Madureira jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 19h30 Campeonato Gaúcho Juventude x Grêmio: onde assistir e escalações do jogo hoje (22/02) pelo Campeonato Gaúcho Juventude e Grêmio jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CLÁSSICO PARAENSE Quando é o próximo Re-Pa? Veja as datas da final do Parazão 2026 Clássico entre Remo e Paysandu volta a decidir o estadual no Estádio do Mangueirão 23.02.26 8h57 FUTEBOL Após caso de racismo com Vini Jr, Benfica coloca jogador negro como 'ladrão' em campanha; confira Publicidade inspirada na série “Lupin” foi criticada nas redes por associar jogador negro a crime dias após acusação de racismo envolvendo atleta do clube 23.02.26 8h26 FUTEBOL Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau 22.02.26 19h17 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (23/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano, Série A saudita e Premier League movimentam o futebol nesta segunda-feira 23.02.26 7h00