Atlético x América: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/02) pelo Campeonato Mineiro

Atlético MG x América MG disputam hoje, domingo (22/02), a semifinal do Campeonato Mineiro. O jogo começará às 18h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético-MG x América-MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo (MG) e pelo Premiere, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, o Atlético liderou invicto o Grupo A com 3 vitórias, 5 empates, 16 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o América foi líder do Grupo B e acumulou 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 10 gols marcados e 6 gols sofridos.

Atlético (MG) x América (MG): prováveis escalações

Galo: Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco, Victor Hugo e Gustavo Scarpa; Dudu e Hulk.

América: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Atlético Mineiro x América Mineiro

Campeonato Mineiro

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 22 de fevereiro de 2026, 18h