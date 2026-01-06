Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube Fábio Will 06.01.26 10h34 Márcio Tuma assumiu o cargo de presidência do Papão após renúncia de Roger Aguilera (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu anunciou nesta terça-feira (6) que regularizou sua situação junto ao Estado do Pará ao obter a certidão positiva com efeito de negativa referente aos débitos estaduais. A medida foi possível após a adesão do clube ao Programa de Regularização Fiscal do Pará (Prorefis), iniciativa da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Com a entrada no programa, os débitos passaram a ser parcelados, o que garante ao Paysandu a manutenção da regularidade fiscal e permite que o clube siga apto a cumprir exigências legais e administrativas junto aos órgãos públicos estaduais. O Prorefis contempla a renegociação de dívidas relacionadas a diferentes tributos, como o ICMS, o IPVA e o ITCD, além de taxas específicas, a exemplo da Taxa de Fiscalização de Recursos Minerais e da Taxa de Fiscalização sobre Recursos Hídricos, desde que os fatos geradores tenham ocorrido até 31 de março de 2025. VEJA MAIS Lenda! Querido por todos, massagista Seu Ivan se despede do Paysandu após mais de 30 anos O massagista Ivan Menezes deixa o Paysandu, após mais de 30 anos de clube. O Papão informou o desligamento do funcionário em seu site ofcial Novo atacante do Paysandu cita torcida e diz que Curuzu lotada é aliada do elenco Kleiton Pego, de 26 anos, é o mais novo reforço do Paysandu para a temporada 2026 Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. Em declaração à equipe de esportes de O Liberal, o presidente bicolor Márcio Tuma ressaltou que a regularização faz parte do processo de reorganização administrativa e financeira do clube. “Essa certidão mostra para sócios, torcedores e para a sociedade qual é o caminho que o Paysandu está seguindo: o da responsabilidade, da organização e da regularização de seus compromissos financeiros”, afirmou. A medida é vista internamente como mais um passo importante no plano de reestruturação do clube, que busca recuperar credibilidade e estabilidade fora das quatro linhas. 