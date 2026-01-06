Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais

O Paysandu anunciou nesta terça-feira (6) que regularizou sua situação junto ao Estado do Pará ao obter a certidão positiva com efeito de negativa referente aos débitos estaduais. A medida foi possível após a adesão do clube ao Programa de Regularização Fiscal do Pará (Prorefis), iniciativa da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Com a entrada no programa, os débitos passaram a ser parcelados, o que garante ao Paysandu a manutenção da regularidade fiscal e permite que o clube siga apto a cumprir exigências legais e administrativas junto aos órgãos públicos estaduais.

O Prorefis contempla a renegociação de dívidas relacionadas a diferentes tributos, como o ICMS, o IPVA e o ITCD, além de taxas específicas, a exemplo da Taxa de Fiscalização de Recursos Minerais e da Taxa de Fiscalização sobre Recursos Hídricos, desde que os fatos geradores tenham ocorrido até 31 de março de 2025.

VEJA MAIS

Em declaração à equipe de esportes de O Liberal, o presidente bicolor Márcio Tuma ressaltou que a regularização faz parte do processo de reorganização administrativa e financeira do clube.

“Essa certidão mostra para sócios, torcedores e para a sociedade qual é o caminho que o Paysandu está seguindo: o da responsabilidade, da organização e da regularização de seus compromissos financeiros”, afirmou.

A medida é vista internamente como mais um passo importante no plano de reestruturação do clube, que busca recuperar credibilidade e estabilidade fora das quatro linhas.