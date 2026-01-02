Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. Caio Maia 02.01.26 19h39 Henrico é apresentado no Paysandu (Divulgação/ Paysandu) O Paysandu oficializou, nesta sexta-feira (2), a contratação do volante Henrico, de 20 anos. Capitão da Tuna Luso Brasileira na conquista do Campeonato Paraense sub-20, o jogador se apresentou no estádio da Curuzu e já participou de atividades com o restante do elenco bicolor. Natural de Anajás, no arquipélago do Marajó, Henrico retorna ao clube onde iniciou a trajetória no futebol. O atleta integrou as categorias de base do Paysandu ainda no sub-13 antes de seguir carreira por outras equipes do Pará. Após deixar o Papão, o volante defendeu Esmac, Paraense e, por último, a Tuna Luso, onde ganhou destaque ao comandar a equipe no título estadual da categoria sub-20. A volta ao Paysandu marca um novo momento na carreira do jogador, que destacou a importância da oportunidade recebida. “Estou muito feliz e honrado com a oportunidade que o Paysandu está me proporcionando neste momento. Recebo essa chance com muita gratidão, responsabilidade e motivação, sabendo da importância de vestir essa camisa e representar um clube de tanta história”, afirmou. Avaliação durante o Parazão 2026 Inicialmente, o volante será observado pela comissão técnica ao longo da disputa do Campeonato Paraense de 2026. De acordo com o planejamento do clube, há a possibilidade de renovação contratual até o fim da temporada, conforme o desempenho apresentado. A contratação faz parte do trabalho contínuo de captação de atletas realizado pelo Paysandu para o elenco profissional, com atenção especial ao mercado local e a jogadores formados no futebol paraense. Ficha técnica do atleta Nome: Álvaro Henrico Brasil Aleixo da Silva Nascimento: 13/01/2005 Naturalidade: Anajás (PA) Altura: 1,82 m Peso: 78 kg Posição: Volante Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 Futebol Paysandu renova contrato de zagueiro promessa das categorias de base Luccão tem 22 anos e atuou em oito partidas pela equipe profissional ao longo da temporada 2025 02.01.26 20h10 Futebol Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 02.01.26 19h39 FUTEBOL Após cobrar R$ 4 milhões do Paysandu, volante não passa em exames físicos e deixa o Náutico Volante Leandro Vilela teve uma "passagem relâmpago" pelo Timbu 02.01.26 11h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais 04.01.26 8h00 FUTEBOL Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe' Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo 04.01.26 10h57 REFORÇO Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026 Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026 03.01.26 18h11