Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso

O Paysandu oficializou, nesta sexta-feira (2), a contratação do volante Henrico, de 20 anos. Capitão da Tuna Luso Brasileira na conquista do Campeonato Paraense sub-20, o jogador se apresentou no estádio da Curuzu e já participou de atividades com o restante do elenco bicolor.

Natural de Anajás, no arquipélago do Marajó, Henrico retorna ao clube onde iniciou a trajetória no futebol. O atleta integrou as categorias de base do Paysandu ainda no sub-13 antes de seguir carreira por outras equipes do Pará.

Após deixar o Papão, o volante defendeu Esmac, Paraense e, por último, a Tuna Luso, onde ganhou destaque ao comandar a equipe no título estadual da categoria sub-20.

A volta ao Paysandu marca um novo momento na carreira do jogador, que destacou a importância da oportunidade recebida. “Estou muito feliz e honrado com a oportunidade que o Paysandu está me proporcionando neste momento. Recebo essa chance com muita gratidão, responsabilidade e motivação, sabendo da importância de vestir essa camisa e representar um clube de tanta história”, afirmou.

Avaliação durante o Parazão 2026

Inicialmente, o volante será observado pela comissão técnica ao longo da disputa do Campeonato Paraense de 2026. De acordo com o planejamento do clube, há a possibilidade de renovação contratual até o fim da temporada, conforme o desempenho apresentado.

A contratação faz parte do trabalho contínuo de captação de atletas realizado pelo Paysandu para o elenco profissional, com atenção especial ao mercado local e a jogadores formados no futebol paraense.

Ficha técnica do atleta

Nome: Álvaro Henrico Brasil Aleixo da Silva

Nascimento: 13/01/2005

Naturalidade: Anajás (PA)

Altura: 1,82 m

Peso: 78 kg

Posição: Volante