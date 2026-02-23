Roger Aguilera, Matheus Nogueira e outros: confira a lista de credores do Paysandu Em recuperação judicial, Papão tem mais de R$ 70 milhões de dívidas O Liberal 23.02.26 12h31 Papão está em recuperação judicial e tem 60 dias para apresentar um plano de ação (Claudio Pinheiro / Arquivo O Liberal) O Paysandu entrou em recuperação judicial, deferida pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). Conforme o processo, o Papão deve mais de R$ 16 milhões em ações trabalhistas, mas, além disso, o clube também possui outros débitos que, no total, somam mais de R$ 71 milhões. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Núcleo de Esportes de O Liberal teve acesso à relação de credores concursais e extraconcursais. No documento, nomes como os dos ex-jogadores do clube Matheus Nogueira, Maurício Garcez, Maurício Antônio, Marcelinho e Marlon aparecem na lista. Juntos, os jogadores cobram mais de R$ 1 milhão do clube em dívidas trabalhistas. O maior valor entre os atletas é do goleiro Matheus Nogueira, que atuou no Papão por três temporadas, entre 2023 e 2025. O arqueiro cobra R$ 386.236,10. Nogueira deixou o Bicola após o rebaixamento para a Série C no último ano e foi emprestado ao São Bernardo-SP. VEJA MAIS Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. Luizinho Lopes entra na Justiça contra o Paysandu e pede R$ 350 mil; Presidente se pronuncia Márcio Tuma afirmou que o caso já é de conhecimento do departamento jurídico do clube e classificou a situação como “natural”. Destaque do Paysandu na Série B de 2025, Maurício Garcez, que atualmente defende a Chapecoense-SC, tem um total de R$ 266.546,08 a receber. Já Marlon pede R$ 180 mil, enquanto Maurício Antônio R$ 88.658,38 e Marcelinho R$ 119.999,98. Além dos ex-jogadores, a lista também tem nomes que ainda atuam pelo clube bicolor, como Edílson e o goleiro Gabriel Mesquita. Conforme consta no documento, o lateral cobra R$ 117 mil por questões trabalhistas, que podem envolver atraso de salário, FGTS e outros. Já a dívida com o goleiro do Bicola é de R$ 102.511,40. Ex-presidente também na lista O ex-presidente da equipe, Roger Aguilera, também está na lista de credores do Paysandu. De acordo com o documento, o empresário possui um crédito com o clube no valor de R$ 12,371 milhões, proveniente de empréstimos e mútuos. Diferentemente de outros nomes na lista, que possuem créditos de natureza trabalhista (como os jogadores, comissão técnica e outros), o valor devido a Roger Aguilera é classificado como quirografário, ou seja, é uma dívida comum, sem garantias reais, originada por aportes financeiros (empréstimos) feitos ao clube. Outros nomes O Paysandu também possui débitos com o ex-executivo de futebol Carlos Frontini. A dívida é de R$ 115 mil. Outro nome que aparece é o do ex-treinador Luizinho Lopes, que esteve à frente do Papão no primeiro semestre de 2025. O técnico possui um crédito de R$ 304 mil, também originado de acordo extrajudicial. Márcio Fernandes, também ex-técnico do Bicola, também tem valores a receber. O montante é de R$ 80.000,00. Luizinho Lopes entra na Justiça contra o Paysandu e pede R$ 350 mil; Presidente se pronuncia Márcio Tuma afirmou que o caso já é de conhecimento do departamento jurídico do clube e classificou a situação como “natural”. Dívidas O documento tem uma lista com 126 nomes, entre pessoas físicas e jurídicas, aos quais o Papão deve. A dívida mais alta do clube é com a União: são mais de R$ 50 milhões. Além disso, o Bicola deve ao município (R$ 3.445.190,02) e ao Estado (R$ 1.474.954,27). Stay Period Com a recuperação judicial deferida, todas as ações e execuções de dívidas contra o Paysandu ficam suspensas por período determinado, conhecido como “stay period” (180 dias). Durante esse intervalo, o clube deverá apresentar, no prazo de até 60 dias, um plano detalhado de pagamento aos credores. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Roger Aguilera comenta lista de credores do Paysandu: 'O que dei pro clube jamais irei cobrar' Ex-presidente do Papão foi citado em documento que lista os credores do time bicolor, que está em recuperação judicial 23.02.26 13h25 FUTEBOL Roger Aguilera, Matheus Nogueira e outros: confira a lista de credores do Paysandu Em recuperação judicial, Papão tem mais de R$ 70 milhões de dívidas 23.02.26 12h31 futebol Após vitória, técnico do Paysandu valoriza a atuação do time e projeta final contra o Remo Papão venceu o Castanhal por 1 a 0 neste domingo (22) e vai encarar o Leão Azul na decisão do Parazão 22.02.26 20h49 Re-Pa na final Na Curuzu, Paysandu vence o Castanhal e garante vaga na final do Parazão Com gol de ítalo, o Papão vai para a decisão contra o Remo em busca do 51º título 22.02.26 19h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES CLÁSSICO PARAENSE Quando é o próximo Re-Pa? Veja as datas da final do Parazão 2026 Clássico entre Remo e Paysandu volta a decidir o estadual no Estádio do Mangueirão 23.02.26 8h57 FUTEBOL Após caso de racismo com Vini Jr, Benfica coloca jogador negro como 'ladrão' em campanha; confira Publicidade inspirada na série “Lupin” foi criticada nas redes por associar jogador negro a crime dias após acusação de racismo envolvendo atleta do clube 23.02.26 8h26 Futebol Remo volta a encarar o Internacional-RS em Belém após quase dez anos; relembre Na ocasião, o Colorado venceu por 2 a 1, no antigo Mangueirão. 22.02.26 9h00 FUTEBOL Roger Aguilera, Matheus Nogueira e outros: confira a lista de credores do Paysandu Em recuperação judicial, Papão tem mais de R$ 70 milhões de dívidas 23.02.26 12h31