Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Luizinho Lopes entra na Justiça contra o Paysandu e pede R$ 350 mil; Presidente se pronuncia

Márcio Tuma afirmou que o caso já é de conhecimento do departamento jurídico do clube e classificou a situação como “natural”.

Caio Maia
fonte

Luizinho Lopes coloca o Paysandu na Justiça. (Wagner Santana / O Liberal)

O início da temporada 2026 mal começou, mas o Paysandu já enfrenta mais um problema fora das quatro linhas. O ex-treinador bicolor Luizinho Lopes ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho contra o clube, cobrando cerca de R$ 350 mil.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O processo foi protocolado no último dia 22 de janeiro no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8). De acordo com consulta pública no site do tribunal, o valor da causa é de R$ 351.120,00. A reportagem não teve acesso à íntegra da ação.

A informação foi confirmada pelo presidente alviceleste, Márcio Tuma, em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal. O dirigente afirmou que o caso já é de conhecimento do departamento jurídico do clube e classificou a situação como “natural”.

“Eu avalio essa situação como um movimento natural de quem não recebeu o seu pagamento. O Paysandu vai ter que equacionar isso tudo na Justiça, não tem outro caminho”, declarou o mandatário.

A nova ação se soma a um volume significativo de processos trabalhistas enfrentados pelo clube no fim de 2025 e início de 2026. Entre os credores estão o técnico Hélio dos Anjos, que cobra mais de R$ 2 milhões, além de ex-jogadores como Leandro Vilela e PK.

As ações envolvem, segundo os registros judiciais, alegações de atrasos salariais, recolhimento de FGTS e questionamentos sobre uso de direito de imagem.

Passagem de Luizinho pelo Papão

Luizinho Lopes deixou o comando técnico do Paysandu em junho do ano passado, após a derrota para o Criciúma, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele havia sido contratado em fevereiro para substituir Márcio Fernandes.

A passagem começou sob expectativa positiva, mas os resultados não acompanharam o planejamento inicial. Na Série B, o Papão não conquistou nenhuma vitória sob o comando do treinador.

Apesar do desempenho abaixo do esperado no Brasileiro, Luizinho conduziu o clube à final do Campeonato Paraense — perdida para o maior rival — e conquistou a Copa Verde, em decisão emocionante contra o Goiás. Ao todo, foram 25 partidas à frente da equipe, com sete vitórias, nove empates e nove derrotas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

paysandu
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Luizinho Lopes entra na Justiça contra o Paysandu e pede R$ 350 mil; Presidente se pronuncia

Márcio Tuma afirmou que o caso já é de conhecimento do departamento jurídico do clube e classificou a situação como “natural”.

20.02.26 16h11

Na semifinal

Técnico do Paysandu elogia time após goleada, mas prega cautela: 'Não me iludo'

Júnior Rocha destacou a coletividade e comprometimento dos jogadores após a vitória sobre a Tuna no Parazão

20.02.26 12h39

Decisão

Paysandu inicia venda de ingressos para duelo da semifinal do Parazão contra o Castanhal

Partida ocorre no próximo domingo (22), às 17h, na Curuzu

20.02.26 11h18

futebol

Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações

Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo

20.02.26 9h09

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações

Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo

20.02.26 9h09

FORA

Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil

Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão

19.02.26 22h37

DEU PAPÃO

Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão

Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão.

19.02.26 21h57

Futebol

Cametá 'despacha' o Santa Rosa no Parque do Bacurau e enfrenta o Remo na semifinal do Parazão

Não deu para o Macaco Prego, que sentiu a pressão de jogar no Parque do Bacurau e acabou perdendo por 2 a 0

19.02.26 22h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda