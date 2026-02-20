Luizinho Lopes entra na Justiça contra o Paysandu e pede R$ 350 mil; Presidente se pronuncia Márcio Tuma afirmou que o caso já é de conhecimento do departamento jurídico do clube e classificou a situação como “natural”. Caio Maia 20.02.26 16h11 Luizinho Lopes coloca o Paysandu na Justiça. (Wagner Santana / O Liberal) O início da temporada 2026 mal começou, mas o Paysandu já enfrenta mais um problema fora das quatro linhas. O ex-treinador bicolor Luizinho Lopes ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho contra o clube, cobrando cerca de R$ 350 mil. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O processo foi protocolado no último dia 22 de janeiro no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8). De acordo com consulta pública no site do tribunal, o valor da causa é de R$ 351.120,00. A reportagem não teve acesso à íntegra da ação. A informação foi confirmada pelo presidente alviceleste, Márcio Tuma, em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal. O dirigente afirmou que o caso já é de conhecimento do departamento jurídico do clube e classificou a situação como “natural”. “Eu avalio essa situação como um movimento natural de quem não recebeu o seu pagamento. O Paysandu vai ter que equacionar isso tudo na Justiça, não tem outro caminho”, declarou o mandatário. A nova ação se soma a um volume significativo de processos trabalhistas enfrentados pelo clube no fim de 2025 e início de 2026. Entre os credores estão o técnico Hélio dos Anjos, que cobra mais de R$ 2 milhões, além de ex-jogadores como Leandro Vilela e PK. As ações envolvem, segundo os registros judiciais, alegações de atrasos salariais, recolhimento de FGTS e questionamentos sobre uso de direito de imagem. Passagem de Luizinho pelo Papão Luizinho Lopes deixou o comando técnico do Paysandu em junho do ano passado, após a derrota para o Criciúma, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele havia sido contratado em fevereiro para substituir Márcio Fernandes. A passagem começou sob expectativa positiva, mas os resultados não acompanharam o planejamento inicial. Na Série B, o Papão não conquistou nenhuma vitória sob o comando do treinador. Apesar do desempenho abaixo do esperado no Brasileiro, Luizinho conduziu o clube à final do Campeonato Paraense — perdida para o maior rival — e conquistou a Copa Verde, em decisão emocionante contra o Goiás. Ao todo, foram 25 partidas à frente da equipe, com sete vitórias, nove empates e nove derrotas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Luizinho Lopes entra na Justiça contra o Paysandu e pede R$ 350 mil; Presidente se pronuncia Márcio Tuma afirmou que o caso já é de conhecimento do departamento jurídico do clube e classificou a situação como “natural”. 20.02.26 16h11 Na semifinal Técnico do Paysandu elogia time após goleada, mas prega cautela: 'Não me iludo' Júnior Rocha destacou a coletividade e comprometimento dos jogadores após a vitória sobre a Tuna no Parazão 20.02.26 12h39 Decisão Paysandu inicia venda de ingressos para duelo da semifinal do Parazão contra o Castanhal Partida ocorre no próximo domingo (22), às 17h, na Curuzu 20.02.26 11h18 futebol Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo 20.02.26 9h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo 20.02.26 9h09 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 Futebol Cametá 'despacha' o Santa Rosa no Parque do Bacurau e enfrenta o Remo na semifinal do Parazão Não deu para o Macaco Prego, que sentiu a pressão de jogar no Parque do Bacurau e acabou perdendo por 2 a 0 19.02.26 22h24