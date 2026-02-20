Luizinho Lopes entra na Justiça contra o Paysandu e pede R$ 350 mil; Presidente se pronuncia

O início da temporada 2026 mal começou, mas o Paysandu já enfrenta mais um problema fora das quatro linhas. O ex-treinador bicolor Luizinho Lopes ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho contra o clube, cobrando cerca de R$ 350 mil.

O processo foi protocolado no último dia 22 de janeiro no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8). De acordo com consulta pública no site do tribunal, o valor da causa é de R$ 351.120,00. A reportagem não teve acesso à íntegra da ação.

A informação foi confirmada pelo presidente alviceleste, Márcio Tuma, em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal. O dirigente afirmou que o caso já é de conhecimento do departamento jurídico do clube e classificou a situação como “natural”.

“Eu avalio essa situação como um movimento natural de quem não recebeu o seu pagamento. O Paysandu vai ter que equacionar isso tudo na Justiça, não tem outro caminho”, declarou o mandatário.

A nova ação se soma a um volume significativo de processos trabalhistas enfrentados pelo clube no fim de 2025 e início de 2026. Entre os credores estão o técnico Hélio dos Anjos, que cobra mais de R$ 2 milhões, além de ex-jogadores como Leandro Vilela e PK.

As ações envolvem, segundo os registros judiciais, alegações de atrasos salariais, recolhimento de FGTS e questionamentos sobre uso de direito de imagem.

Passagem de Luizinho pelo Papão

Luizinho Lopes deixou o comando técnico do Paysandu em junho do ano passado, após a derrota para o Criciúma, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele havia sido contratado em fevereiro para substituir Márcio Fernandes.

A passagem começou sob expectativa positiva, mas os resultados não acompanharam o planejamento inicial. Na Série B, o Papão não conquistou nenhuma vitória sob o comando do treinador.

Apesar do desempenho abaixo do esperado no Brasileiro, Luizinho conduziu o clube à final do Campeonato Paraense — perdida para o maior rival — e conquistou a Copa Verde, em decisão emocionante contra o Goiás. Ao todo, foram 25 partidas à frente da equipe, com sete vitórias, nove empates e nove derrotas.