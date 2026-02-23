Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Roger Aguilera comenta lista de credores do Paysandu: 'O que dei pro clube jamais irei cobrar'

Ex-presidente do Papão foi citado em documento que lista os credores do time bicolor, que está em recuperação judicial

O Liberal
fonte

Ex-presidente do Papão teria mais R$ 12 milhões a receber do clube (Claudio Pinheiro / O Liberal)

O Paysandu anunciou no último fim de semana que entrou em recuperação judicial e está em “stay period”, ou seja, as ações e execuções de dívidas contra a equipe estão suspensas por 180 dias. O ex-presidente do Papão, Roger Aguilera, aparece na lista de credores do time, mas o ex-dirigente afirmou, em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, que não irá cobrar do clube qualquer valor.

"Não existe isso. O que dei pro [sic] clube jamais irei cobrar", disse Roger Aguilera.

Conforme documento obtido pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o ex-presidente bicolor é um dos nomes na lista de credores concursais e extraconcursais. O empresário teria um crédito com o clube no valor de R$ 12,371 milhões, proveniente de empréstimos e mútuos.

VEJA MAIS 

image Roger Aguilera, Matheus Nogueira e outros: confira a lista de credores do Paysandu
Em recuperação judicial, Papão tem mais de R$ 70 milhões de dívidas

image Após vitória, técnico do Paysandu valoriza a atuação do time e projeta final contra o Remo
Papão venceu o Castanhal por 1 a 0 neste domingo (22) e vai encarar o Leão Azul na decisão do Parazão

image 'Não é colapso', diz administrador judicial sobre recuperação do Paysandu
Para especialista, medida é mecanismo legal para reestruturar dívidas e evitar agravamento da crise financeira do clube.

Contudo, diferentemente da maioria dos nomes da lista, que possuem créditos de natureza trabalhista, o valor que a equipe deve a Roger Aguilera é classificado como quirografário, ou seja, é uma dívida comum, sem garantias reais, originada por aportes financeiros (empréstimos) feitos ao clube, que o ex-dirigente disse que não irá cobrar.

Gestão

Roger Aguilera foi eleito presidente do Paysandu no fim de 2024 para o biênio 2025/2026, mas renunciou ao cargo no final do ano passado. Na gestão, o empresário enfrentou questões financeiras, atraso de salários e processos trabalhistas milionários. Além disso, o ex-dirigente viu o Papão cair para a terceira divisão do futebol brasileiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

paysandu
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

futebol

Roger Aguilera comenta lista de credores do Paysandu: 'O que dei pro clube jamais irei cobrar'

Ex-presidente do Papão foi citado em documento que lista os credores do time bicolor, que está em recuperação judicial

23.02.26 13h25

FUTEBOL

Roger Aguilera, Matheus Nogueira e outros: confira a lista de credores do Paysandu

Em recuperação judicial, Papão tem mais de R$ 70 milhões de dívidas

23.02.26 12h31

futebol

Após vitória, técnico do Paysandu valoriza a atuação do time e projeta final contra o Remo

Papão venceu o Castanhal por 1 a 0 neste domingo (22) e vai encarar o Leão Azul na decisão do Parazão

22.02.26 20h49

Re-Pa na final

Na Curuzu, Paysandu vence o Castanhal e garante vaga na final do Parazão

Com gol de ítalo, o Papão vai para a decisão contra o Remo em busca do 51º título

22.02.26 19h38

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CLÁSSICO PARAENSE

Quando é o próximo Re-Pa? Veja as datas da final do Parazão 2026

Clássico entre Remo e Paysandu volta a decidir o estadual no Estádio do Mangueirão

23.02.26 8h57

FUTEBOL

Roger Aguilera, Matheus Nogueira e outros: confira a lista de credores do Paysandu

Em recuperação judicial, Papão tem mais de R$ 70 milhões de dívidas

23.02.26 12h31

FUTEBOL

Após caso de racismo com Vini Jr, Benfica coloca jogador negro como 'ladrão' em campanha; confira

Publicidade inspirada na série “Lupin” foi criticada nas redes por associar jogador negro a crime dias após acusação de racismo envolvendo atleta do clube

23.02.26 8h26

Futebol

Remo volta a encarar o Internacional-RS em Belém após quase dez anos; relembre

Na ocasião, o Colorado venceu por 2 a 1, no antigo Mangueirão.

22.02.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda