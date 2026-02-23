Roger Aguilera comenta lista de credores do Paysandu: 'O que dei pro clube jamais irei cobrar' Ex-presidente do Papão foi citado em documento que lista os credores do time bicolor, que está em recuperação judicial O Liberal 23.02.26 13h25 Ex-presidente do Papão teria mais R$ 12 milhões a receber do clube (Claudio Pinheiro / O Liberal) O Paysandu anunciou no último fim de semana que entrou em recuperação judicial e está em “stay period”, ou seja, as ações e execuções de dívidas contra a equipe estão suspensas por 180 dias. O ex-presidente do Papão, Roger Aguilera, aparece na lista de credores do time, mas o ex-dirigente afirmou, em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, que não irá cobrar do clube qualquer valor. "Não existe isso. O que dei pro [sic] clube jamais irei cobrar", disse Roger Aguilera. Conforme documento obtido pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o ex-presidente bicolor é um dos nomes na lista de credores concursais e extraconcursais. O empresário teria um crédito com o clube no valor de R$ 12,371 milhões, proveniente de empréstimos e mútuos. VEJA MAIS Roger Aguilera, Matheus Nogueira e outros: confira a lista de credores do Paysandu Em recuperação judicial, Papão tem mais de R$ 70 milhões de dívidas Após vitória, técnico do Paysandu valoriza a atuação do time e projeta final contra o Remo Papão venceu o Castanhal por 1 a 0 neste domingo (22) e vai encarar o Leão Azul na decisão do Parazão 'Não é colapso', diz administrador judicial sobre recuperação do Paysandu Para especialista, medida é mecanismo legal para reestruturar dívidas e evitar agravamento da crise financeira do clube. Contudo, diferentemente da maioria dos nomes da lista, que possuem créditos de natureza trabalhista, o valor que a equipe deve a Roger Aguilera é classificado como quirografário, ou seja, é uma dívida comum, sem garantias reais, originada por aportes financeiros (empréstimos) feitos ao clube, que o ex-dirigente disse que não irá cobrar. Gestão Roger Aguilera foi eleito presidente do Paysandu no fim de 2024 para o biênio 2025/2026, mas renunciou ao cargo no final do ano passado. Na gestão, o empresário enfrentou questões financeiras, atraso de salários e processos trabalhistas milionários. Além disso, o ex-dirigente viu o Papão cair para a terceira divisão do futebol brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Roger Aguilera comenta lista de credores do Paysandu: 'O que dei pro clube jamais irei cobrar' Ex-presidente do Papão foi citado em documento que lista os credores do time bicolor, que está em recuperação judicial 23.02.26 13h25 FUTEBOL Roger Aguilera, Matheus Nogueira e outros: confira a lista de credores do Paysandu Em recuperação judicial, Papão tem mais de R$ 70 milhões de dívidas 23.02.26 12h31 futebol Após vitória, técnico do Paysandu valoriza a atuação do time e projeta final contra o Remo Papão venceu o Castanhal por 1 a 0 neste domingo (22) e vai encarar o Leão Azul na decisão do Parazão 22.02.26 20h49 Re-Pa na final Na Curuzu, Paysandu vence o Castanhal e garante vaga na final do Parazão Com gol de ítalo, o Papão vai para a decisão contra o Remo em busca do 51º título 22.02.26 19h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES CLÁSSICO PARAENSE Quando é o próximo Re-Pa? Veja as datas da final do Parazão 2026 Clássico entre Remo e Paysandu volta a decidir o estadual no Estádio do Mangueirão 23.02.26 8h57 FUTEBOL Roger Aguilera, Matheus Nogueira e outros: confira a lista de credores do Paysandu Em recuperação judicial, Papão tem mais de R$ 70 milhões de dívidas 23.02.26 12h31 FUTEBOL Após caso de racismo com Vini Jr, Benfica coloca jogador negro como 'ladrão' em campanha; confira Publicidade inspirada na série “Lupin” foi criticada nas redes por associar jogador negro a crime dias após acusação de racismo envolvendo atleta do clube 23.02.26 8h26 Futebol Remo volta a encarar o Internacional-RS em Belém após quase dez anos; relembre Na ocasião, o Colorado venceu por 2 a 1, no antigo Mangueirão. 22.02.26 9h00