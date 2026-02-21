Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. O Liberal 21.02.26 17h23 Márcio Tuma, presidente do Paysandu, falou sobre o pedido de recuperação judicial do clube. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) deferiu o pedido de Recuperação Judicial do Paysandu e determinou a suspensão de todas as execuções de dívidas contra o clube pelo prazo de 180 dias. O período é conhecido no meio jurídico como stay period. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Na prática, isso significa que, durante esse intervalo, credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. A medida tem como objetivo garantir estabilidade mínima para que a instituição apresente um plano estruturado de pagamento. VEJA MAIS Luizinho Lopes entra na Justiça contra o Paysandu e pede R$ 350 mil; Presidente se pronuncia Márcio Tuma afirmou que o caso já é de conhecimento do departamento jurídico do clube e classificou a situação como “natural”. Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões Paysandu pode ir à falência? Entenda o que é a recuperação judicial do clube O tradicional clube paraense entrou com pedido de recuperação judicial e pode renegociar suas dívidas Com um passivo declarado de R$ 16,7 milhões, o Paysandu ganha fôlego para reorganizar as finanças sem o risco imediato de bloqueios que poderiam comprometer o funcionamento do departamento de futebol, especialmente em meio à disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Durante o stay period, o clube terá até 60 dias para protocolar seu plano de recuperação judicial, detalhando prazos, eventuais períodos de carência e condições de pagamento aos credores. Após a apresentação, o documento será submetido à Assembleia Geral de Credores. Caso o plano seja aprovado, passa a valer como regra para a reestruturação financeira. Se for rejeitado ou descumprido, a legislação prevê a possibilidade de decretação de falência. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Além do Paysandu: Veja outros clubes brasileiros que pediram recuperação judicial Desde a promulgação da Lei das SAFs, times do país passaram a ter mais segurança jurídica para evitar falência. 21.02.26 17h30 é decisão! 'A vitória aconteceu fora de campo', diz Márcio Tuma ao convocar torcida para semifinal do Parazão Presidente do Paysandu deu entrevista coletiva na tarde de sábado (21) para explicar a recuperação judicial do clube 21.02.26 17h24 Futebol Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. 21.02.26 17h23 coletiva 'Falência é morte, recuperação é vida', declara o presidente do Paysandu Márcio Tuma, durante coletiva de imprensa, explica o pedido de recuperação judicial do clube 21.02.26 17h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57