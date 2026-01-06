Lenda! Querido por todos, massagista Seu Ivan se despede do Paysandu após mais de 30 anos O massagista Ivan Menezes deixa o Paysandu, após mais de 30 anos de clube. O Papão informou o desligamento do funcionário em seu site ofcial Fábio Will 06.01.26 9h56 Ivan Menezes dedicou boa parte da sua vida ao Paysandu (Reprodução / SporTV) Chegou ao fim uma história de dedicação genuína ao Paysandu. O lendário massagista Ivan Menezes, após mais de 30 anos de clube, deixou o Papão da Curuzu. O comunicado foi feito pelo clube bicolor, em seu site oficial, nesta terça-feira (6). O massagista era conhecido por seu jeito expressivo à beira do gramado, quase um treinador. Ivan também teve boas histórias no clube, uma delas foi ter entrado em campo em um amistoso pela equipe profissional. ASSISTA WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Paysandu afirmou que Ivan Ferreira Menezes, o Seu Ivan, era um colaborador dedicado e profissional acima de tudo. O clube comentou sobre o massagista estar presente nas maiores glórias do Paysandu e informou que, respeitosamente, encerrou o ciclo do massagista. “O Paysandu Sport Club expressa sua gratidão ao ex-colaborador, Ivan Ferreira Menezes, por dedicar mais de 30 anos da vida profissional à sua grande Payxão. Sempre com dedicação, profissionalismo e respeito, Seu Ivan, como é carinhosamente conhecido, participou das principais glórias do Paysandu Sport Club, trabalhou com os maiores ídolos e treinadores que já passaram pelo Estádio Banpará Curuzu e vivenciou momentos inesquecíveis na história do clube. De forma respeitosa ao profissional e aos seus direitos, grato pelo excelente trabalho, o Clube encerrou este ciclo na presente data. Fica aqui o nosso muito obrigado, Seu Ivan, por todos os seus serviços prestados ao Paysandu Sport Club”, publicou o Paysandu. VEJA MAIS Há três décadas na dupla Re-Pa, massagistas falam do amor pela profissão e respectivos clubes Ivan Menezes (Paysandu) e Mandubé (Remo) falam sobre paralisação do trabalho por pandemia Massagista do Paysandu há 30 anos, Ivan é vacinado contra a covid-19 e afirma: ‘Vai passar’ Funcionário é um dos mais queridos pelo clube e também pelo torcedor alviceleste Bastante querido por jogadores, funcionários e torcedores, Seu Ivan é uma figura emblemática do futebol paraense. O massagista jamais trabalhou em outro clube e dedicou sua via ao Paysandu. Em entrevista à SporTV, para um documentário do Papão, Seu Ivan falou da vez em que defendeu o Paysandu em campo, em um amistoso na cidade de Breves (PA), na temporada de 1992. Ivan Menezes é uma figura folclórica do futebol paraense (Reprodução / SporTV) Após um jantar com o prefeito da cidade, alguns jogadores passaram mal e, após não ter atletas para compor o time que entraria em campo, Ivan Manezes foi chamado e formou dupla de ataque com Edil, um dos ídolos do Papão e que chegou a atuar no Vasco da Gama-RJ. “Você passa a noite toda, são 12 horas de barco para chegar nessa cidade. Chegamos, fomos bem recebidos e, logo em seguida, o prefeito convidou todo mundo para jantar com ele. Quando retornamos da janta, começou a dar um problema intestinal em todos os jogadores. Não tinha tempo para recuperar. O treinador chegou comigo e falou: “Olha, tu vai ter que jogar”. Eu disse: “O que é isso, professor?”. O ataque era eu e o Edil, que já jogou no Vasco. Não sei se sou o único massagista no futebol do mundo que pôde jogar pelo seu time. Enquanto eu estava foi 0 a 0. Quando eu saí, o time cresceu e ganhou de 2 a 1”, disse em entrevista à SporTV em 2017. 