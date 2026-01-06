Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Lenda! Querido por todos, massagista Seu Ivan se despede do Paysandu após mais de 30 anos

O massagista Ivan Menezes deixa o Paysandu, após mais de 30 anos de clube. O Papão informou o desligamento do funcionário em seu site ofcial

Fábio Will
fonte

Ivan Menezes dedicou boa parte da sua vida ao Paysandu (Reprodução / SporTV)

Chegou ao fim uma história de dedicação genuína ao Paysandu. O lendário massagista Ivan Menezes, após mais de 30 anos de clube, deixou o Papão da Curuzu. O comunicado foi feito pelo clube bicolor, em seu site oficial, nesta terça-feira (6). O massagista era conhecido por seu jeito expressivo à beira do gramado, quase um treinador. Ivan também teve boas histórias no clube, uma delas foi ter entrado em campo em um amistoso pela equipe profissional.

ASSISTA 

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O Paysandu afirmou que Ivan Ferreira Menezes, o Seu Ivan, era um colaborador dedicado e profissional acima de tudo. O clube comentou sobre o massagista estar presente nas maiores glórias do Paysandu e informou que, respeitosamente, encerrou o ciclo do massagista.

“O Paysandu Sport Club expressa sua gratidão ao ex-colaborador, Ivan Ferreira Menezes, por dedicar mais de 30 anos da vida profissional à sua grande Payxão. Sempre com dedicação, profissionalismo e respeito, Seu Ivan, como é carinhosamente conhecido, participou das principais glórias do Paysandu Sport Club, trabalhou com os maiores ídolos e treinadores que já passaram pelo Estádio Banpará Curuzu e vivenciou momentos inesquecíveis na história do clube.  De forma respeitosa ao profissional e aos seus direitos, grato pelo excelente trabalho, o Clube encerrou este ciclo na presente data. Fica aqui o nosso muito obrigado, Seu Ivan, por todos os seus serviços prestados ao Paysandu Sport Club”, publicou o Paysandu.

VEJA MAIS

image Há três décadas na dupla Re-Pa, massagistas falam do amor pela profissão e respectivos clubes
Ivan Menezes (Paysandu) e Mandubé (Remo) falam sobre paralisação do trabalho por pandemia

image Massagista do Paysandu há 30 anos, Ivan é vacinado contra a covid-19 e afirma: ‘Vai passar’
Funcionário é um dos mais queridos pelo clube e também pelo torcedor alviceleste

Bastante querido por jogadores, funcionários e torcedores, Seu Ivan é uma figura emblemática do futebol paraense. O massagista jamais trabalhou em outro clube e dedicou sua via ao Paysandu. Em entrevista à SporTV, para um documentário do Papão, Seu Ivan falou da vez em que defendeu o Paysandu em campo, em um amistoso na cidade de Breves (PA), na temporada de 1992.

image Ivan Menezes é uma figura folclórica do futebol paraense (Reprodução / SporTV)

Após um jantar com o prefeito da cidade, alguns jogadores passaram mal e, após não ter atletas para compor o time que entraria em campo, Ivan Manezes foi chamado e formou dupla de ataque com Edil, um dos ídolos do Papão e que chegou a atuar no Vasco da Gama-RJ.

“Você passa a noite toda, são 12 horas de barco para chegar nessa cidade. Chegamos, fomos bem recebidos e, logo em seguida, o prefeito convidou todo mundo para jantar com ele. Quando retornamos da janta, começou a dar um problema intestinal em todos os jogadores. Não tinha tempo para recuperar. O treinador chegou comigo e falou: “Olha, tu vai ter que jogar”. Eu disse: “O que é isso, professor?”. O ataque era eu e o Edil, que já jogou no Vasco. Não sei se sou o único massagista no futebol do mundo que pôde jogar pelo seu time. Enquanto eu estava foi 0 a 0. Quando eu saí, o time cresceu e ganhou de 2 a 1”, disse em entrevista à SporTV em 2017.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

paysandu

ivan menezes

massagista

massgista ivan menezes

futebol

jornal amazônia
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

SALOMONI

Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente'

O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal

06.01.26 19h30

Futebol

Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais

Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube

06.01.26 10h34

Futebol

Lenda! Querido por todos, massagista Seu Ivan se despede do Paysandu após mais de 30 anos

O massagista Ivan Menezes deixa o Paysandu, após mais de 30 anos de clube. O Papão informou o desligamento do funcionário em seu site ofcial

06.01.26 9h56

Futebol

Edílson valoriza pré-temporada e projeta ano intenso do Paysandu

Lateral-direito vai para a quarta temporada no clube, elogia a intensidade dos treinos e demonstra confiança para o calendário que inclui Parazão, Copa Norte, Copa do Brasil e Série C

05.01.26 17h06

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DERROTA

Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente.

07.01.26 0h17

SALOMONI

Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente'

O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal

06.01.26 19h30

Futebol

TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha

Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito

06.01.26 14h33

Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda

06.01.26 18h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda