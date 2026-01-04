Novo atacante do Paysandu cita torcida e diz que Curuzu lotada é aliada do elenco Kleiton Pego, de 26 anos, é o mais novo reforço do Paysandu para a temporada 2026 Fábio Will 04.01.26 17h59 Kleiton pego estava no Operário-PR (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu apresentou oficialmente o atacante Kleiton Pego, de 26 anos, como reforço para a temporada 2026. O jogador estava no Operário-PR, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025, e chega ao Papão trazendo experiência na Segundona em um ano considerado decisivo para o clube, que tem como principal objetivo o retorno à Série B. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Durante a apresentação, Kleiton destacou que as boas referências recebidas foram determinantes para o acerto com o Paysandu. Um dos contatos feitos pelo atleta foi com o goleiro Gabriel Mesquita, seu ex-companheiro de Athletico-PR e atual integrante do elenco bicolor. “Conversei com o Gabriel Mesquita sobre como era o clube, ele falou muito bem e fiquei feliz em ter acertado com o Paysandu. A gente se conheceu no Athletico Paranaense e é muito bom reencontrá-lo aqui”, afirmou. VEJA MAIS Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais Após cobrar R$ 4 milhões do Paysandu, volante não passa em exames físicos e deixa o Náutico Volante Leandro Vilela teve uma "passagem relâmpago" pelo Timbu Curuzu cheia pesa a favor Kleiton Pego também ressaltou a força da torcida bicolor e a atmosfera da Curuzu, algo que já havia sentido como adversário e que agora espera usar como aliada ao longo da temporada. “A atmosfera da Curuzu é muito boa. Sempre que joguei aqui, o estádio estava cheio, com uma torcida gigante. Ter esse apoio é fundamental e, agora, jogar com a torcida a favor é melhor ainda”, disse. Kleiton pego foi apresentado oficialmente na Curuzu (Jorge Luís Totti/Paysandu) Adaptação rápida O atacante revelou que está em Belém desde antes do ano novo e destacou a boa receptividade do elenco e da comissão técnica, apontando um ambiente de trabalho positivo no início da pré-temporada. “Cheguei no dia 26 e a adaptação foi muito tranquila. A comissão técnica é muito boa, o grupo é unido e motivado. Isso facilita bastante para quem chega”, comentou. Confiança no acesso Com passagens por Operário-PR, CRB-AL, Juventude-RS, Tombense-MG, Athletico-PR e Santa Cruz-PE, além das categorias de base de Figueirense-SC e Atlético-MG, Kleiton Pego garantiu estar motivado para ajudar o Paysandu a alcançar o principal objetivo da temporada. “Estou muito feliz e motivado com essa oportunidade. Acredito no projeto do clube e tenho certeza de que vamos conquistar o acesso à Série B, se Deus quiser”, finalizou. Palavras-chave esportes paysandu paysandu kleiton pego série c futebol 