Novo atacante do Paysandu cita torcida e diz que Curuzu lotada é aliada do elenco

O Paysandu apresentou oficialmente o atacante Kleiton Pego, de 26 anos, como reforço para a temporada 2026. O jogador estava no Operário-PR, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025, e chega ao Papão trazendo experiência na Segundona em um ano considerado decisivo para o clube, que tem como principal objetivo o retorno à Série B.

Durante a apresentação, Kleiton destacou que as boas referências recebidas foram determinantes para o acerto com o Paysandu. Um dos contatos feitos pelo atleta foi com o goleiro Gabriel Mesquita, seu ex-companheiro de Athletico-PR e atual integrante do elenco bicolor.

“Conversei com o Gabriel Mesquita sobre como era o clube, ele falou muito bem e fiquei feliz em ter acertado com o Paysandu. A gente se conheceu no Athletico Paranaense e é muito bom reencontrá-lo aqui”, afirmou.

Curuzu cheia pesa a favor

Kleiton Pego também ressaltou a força da torcida bicolor e a atmosfera da Curuzu, algo que já havia sentido como adversário e que agora espera usar como aliada ao longo da temporada.

“A atmosfera da Curuzu é muito boa. Sempre que joguei aqui, o estádio estava cheio, com uma torcida gigante. Ter esse apoio é fundamental e, agora, jogar com a torcida a favor é melhor ainda”, disse.

Kleiton pego foi apresentado oficialmente na Curuzu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Adaptação rápida

O atacante revelou que está em Belém desde antes do ano novo e destacou a boa receptividade do elenco e da comissão técnica, apontando um ambiente de trabalho positivo no início da pré-temporada.

“Cheguei no dia 26 e a adaptação foi muito tranquila. A comissão técnica é muito boa, o grupo é unido e motivado. Isso facilita bastante para quem chega”, comentou.

Confiança no acesso

Com passagens por Operário-PR, CRB-AL, Juventude-RS, Tombense-MG, Athletico-PR e Santa Cruz-PE, além das categorias de base de Figueirense-SC e Atlético-MG, Kleiton Pego garantiu estar motivado para ajudar o Paysandu a alcançar o principal objetivo da temporada.

“Estou muito feliz e motivado com essa oportunidade. Acredito no projeto do clube e tenho certeza de que vamos conquistar o acesso à Série B, se Deus quiser”, finalizou.