Após cobrar R$ 4 milhões do Paysandu, volante não passa em exames físicos e deixa o Náutico Volante Leandro Vilela teve uma "passagem relâmpago" pelo Timbu Fábio Will 02.01.26 11h27 Vilela tinha assinado um pré-contrato com o Náutico, que foi desfeito após a realização de exames (Jorge Luís Totti/Paysandu) Poucos dias após acionar o Paysandu na Justiça e cobrar uma dívida superior a R$ 4 milhões, o volante Leandro Vilela teve uma passagem relâmpago pelo Náutico-PE. Na última quarta-feira (31), o clube pernambucano anunciou oficialmente o desligamento do atleta após exames médicos identificarem um problema físico durante a pré-temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu De acordo com o Timbu, os testes não apontaram ruptura ligamentar, mas detectaram um quadro de estresse no joelho, considerado preocupante pelo departamento médico. Diante do risco de agravamento da condição ao longo da temporada, o clube optou por não seguir com a contratação. A rescisão aconteceu de forma consensual e sem qualquer impacto financeiro para o Náutico, já que o vínculo firmado era apenas um pré-contrato. A decisão foi tomada de maneira preventiva, priorizando a saúde do atleta e evitando possíveis complicações futuras. VEJA MAIS Ex-ídolo? Após acerto com o Remo, torcedores do Paysandu chamam Pikachu de ‘mercenário’ Yago Pikachu, que fez história com a camisa do Paysandu, defenderá o Remo na Série A de 2026 Volante joga o Paysandu na justiça, pede R$4 milhões e solicita rescisão de contrato Meio-campista Leandro Vilela afirma que o Paysandu deve salários, 13º , recolhimento de FGTS e que não vem recebendo tratamento médico, após lesão grave no joelho Rebaixado com o Paysandu, atacante vai jogar a Série B pelo Sport-PE; saiba detalhes O atacante Marlon, de 28 anos, foi anunciado pelo Leão da Ilha para a temporada 2026 Disputa judicial com o Paysandu Paralelamente à situação no Náutico, Leandro Vilela mantém uma ação judicial contra o Paysandu Sport Club. Segundo a defesa do jogador, o valor cobrado R$ 4 milhões corresponde a uma série de débitos acumulados ao longo do contrato, como atraso salariais e direito de imagens, verbas rescisórias, e 13º salário, além de não depósito do FGTS. A ação também aponta suposto uso irregular do direito de imagem, com pagamentos acima do limite legal e sem comprovação de exploração comercial. Por isso, o atleta pede que esses valores sejam incorporados ao salário, com reflexos trabalhistas e aplicação das multas previstas na CLT. Além disso, Vilela solicita o reconhecimento da lesão como acidente de trabalho e afirma que o clube não contratou o seguro obrigatório para atletas profissionais. Com base nesses argumentos, o jogador requer indenização substitutiva e o pagamento da cláusula compensatória esportiva, alegando que a rescisão ocorreu por responsabilidade do empregador. 