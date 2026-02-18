Remo vence Águia nos pênaltis e está na semifinal do Parazão

Nos pênaltis, o Remo sobreviveu à pressão do Zinho de Oliveira, venceu o Águia de Marabá e carimbou a vaga na semifinal do Parazão. Depois de um péssimo início de jogo, onde saiu atrás no placar com 10 minutos do primeiro tempo, o Leão empatou com Pikachu na etapa complementar e resistiu até o apito final, contando com a eficiência nas cobranças para avançar. Agora o Leão espera do vencedor de Castanhal x Cametá, que se enfrentam nesta quinta-feira.

1º Tempo

O primeiro tempo no Zinho de Oliveira foi de domínio do Águia de Marabá, que não se intimidou diante do favorito Clube do Remo e impôs um ritmo intenso desde o apito inicial. Logo no primeiro minuto, Gustavo Vintecinco obrigou Rangel a trabalhar em cabeçada perigosa, dando o tom da postura ofensiva dos donos da casa. Pouco depois, em cobrança de escanteio de PH, o camisa 9 quase abriu o placar, com defesa em cima da linha, em lance que contou com a ajuda de Marllon.

A pressão do Águia foi recompensada aos 10 minutos. Em jogada bem trabalhada pelo lado direito, PH tabelou com Felipe Pará, cruzou rasteiro, a bola passou por Rangel e encontrou Gustavo Vintecinco livre, praticamente em cima da linha, para empurrar para o gol, seu primeiro na competição. Com improvisos nas laterais, a defesa azulina voltou a mostrar dificuldades na recomposição, especialmente pelo setor esquerdo, onde houve falha de Leo Andrade no acompanhamento na origem da jogada.

Atrás no placar, o Remo teve dificuldade para se organizar e ouviu vaias de parte da torcida presente em Marabá. A equipe até tentou reagir com Patrick de Paula assumindo a responsabilidade na armação e Alef Manga buscando infiltrações, mas esbarrou na forte marcação do Azulão. Aos 17, Alef foi travado dentro da área e logo depois teve boa chance após ligação direta, mas finalizou mal.

O Águia seguiu mais perigoso até o intervalo, explorando sobretudo a força física de Gustavo Vintecinco, que ganhou a maioria das disputas na área. Willian ainda levou perigo em chute desviado aos 21, e Kayky evitou o segundo gol em finalização de Gustavo. No fim, o Remo teve sua chance em falta cobrada por Vítor Bueno, aos 51, exigindo grande defesa de Xandão. No rebote, João Pedro pediu pênalti, mas após comunicação com o VAR, o árbitro mandou o jogo seguir, encerrando um primeiro tempo de superioridade do time da casa.

2º Tempo

O Remo voltou do intervalo disposto a mudar o roteiro. Com menos de três minutos, João Pedro recebeu dentro da área, ajeitou e bateu; a bola desviou na zaga e saiu, sinal claro de que o Leão se lançaria ao ataque. Júlio César reforçou a contenção do Águia, recuando o time e entregando a bola ao adversário, enquanto Osorio manteve a formação inicial, apostando na pressão contínua.

A resposta quase veio aos seis minutos. Alef Manga encontrou Vítor Bueno em passe preciso, deixando o meia cara a cara com Xandão. A finalização de esquerda parecia certeira, mas o goleiro do Azulão fez defesa espetacular, mantendo o Águia na frente. Aos 12, foi a vez de Thalisson assustar após cruzamento de Zé Ricardo, aparecendo livre no segundo pau, mas errando o tempo da cabeçada.

Percebendo a necessidade de ousadia, Osorio mexeu: sacou Thalisson e colocou João Lucas, lateral de origem, e depois tirou Leo Andrade para a entrada de Yago Pikachu, deixando claro que o Remo iria com tudo. O jogo ganhou intensidade. O Águia também ameaçou em contra-ataque, com Kukri quase ampliando aos 15, em chute forte por cima do gol.

O empate saiu aos 16 minutos, em pênalti marcado após falta de Willian sobre Pikachu, no limite da área. O próprio Pikachu bateu, deslocou Xandão e deixou tudo igual. A partir daí, o camisa 22 mudou o jogo: mais ativo, atacou os espaços, criou desequilíbrios e empurrou o Remo para o campo ofensivo. Ainda assim, o Águia mostrou coragem, voltou a atacar e teve chances, como em finalização perigosa de Wesley e cabeçada de Dedé após escanteio.

Nos minutos finais, já nos acréscimos, o Águia ainda rondou a área azulina, mas o placar não se alterou. A decisão foi para as penalidades. Bruno Limão abriu a série com ousadia, João Pedro respondeu, e as cobranças seguiram equilibradas até Marcelo Rangel defender o chute de Wendell. O Remo aproveitou a vantagem: Pikachu, Patrick de Paula e, por fim, Alef Manga converteram. Xandão ainda tocou na última bola, mas não evitou. Nos pênaltis, o Leão venceu, resistiu à noite quente de Marabá e segue vivo na luta pelo título estadual.