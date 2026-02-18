Remo vence Águia nos pênaltis e está na semifinal do Parazão Com time A, Leão sofre gol no início, empata no segundo tempo e consegue vencer nas penalidades Igor Wilson 18.02.26 22h24 Nos pênaltis, o Remo sobreviveu à pressão do Zinho de Oliveira, venceu o Águia de Marabá e carimbou a vaga na semifinal do Parazão. Depois de um péssimo início de jogo, onde saiu atrás no placar com 10 minutos do primeiro tempo, o Leão empatou com Pikachu na etapa complementar e resistiu até o apito final, contando com a eficiência nas cobranças para avançar. Agora o Leão espera do vencedor de Castanhal x Cametá, que se enfrentam nesta quinta-feira. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo 1º Tempo O primeiro tempo no Zinho de Oliveira foi de domínio do Águia de Marabá, que não se intimidou diante do favorito Clube do Remo e impôs um ritmo intenso desde o apito inicial. Logo no primeiro minuto, Gustavo Vintecinco obrigou Rangel a trabalhar em cabeçada perigosa, dando o tom da postura ofensiva dos donos da casa. Pouco depois, em cobrança de escanteio de PH, o camisa 9 quase abriu o placar, com defesa em cima da linha, em lance que contou com a ajuda de Marllon. A pressão do Águia foi recompensada aos 10 minutos. Em jogada bem trabalhada pelo lado direito, PH tabelou com Felipe Pará, cruzou rasteiro, a bola passou por Rangel e encontrou Gustavo Vintecinco livre, praticamente em cima da linha, para empurrar para o gol, seu primeiro na competição. Com improvisos nas laterais, a defesa azulina voltou a mostrar dificuldades na recomposição, especialmente pelo setor esquerdo, onde houve falha de Leo Andrade no acompanhamento na origem da jogada. Atrás no placar, o Remo teve dificuldade para se organizar e ouviu vaias de parte da torcida presente em Marabá. A equipe até tentou reagir com Patrick de Paula assumindo a responsabilidade na armação e Alef Manga buscando infiltrações, mas esbarrou na forte marcação do Azulão. Aos 17, Alef foi travado dentro da área e logo depois teve boa chance após ligação direta, mas finalizou mal. O Águia seguiu mais perigoso até o intervalo, explorando sobretudo a força física de Gustavo Vintecinco, que ganhou a maioria das disputas na área. Willian ainda levou perigo em chute desviado aos 21, e Kayky evitou o segundo gol em finalização de Gustavo. No fim, o Remo teve sua chance em falta cobrada por Vítor Bueno, aos 51, exigindo grande defesa de Xandão. No rebote, João Pedro pediu pênalti, mas após comunicação com o VAR, o árbitro mandou o jogo seguir, encerrando um primeiro tempo de superioridade do time da casa. 2º Tempo O Remo voltou do intervalo disposto a mudar o roteiro. Com menos de três minutos, João Pedro recebeu dentro da área, ajeitou e bateu; a bola desviou na zaga e saiu, sinal claro de que o Leão se lançaria ao ataque. Júlio César reforçou a contenção do Águia, recuando o time e entregando a bola ao adversário, enquanto Osorio manteve a formação inicial, apostando na pressão contínua. A resposta quase veio aos seis minutos. Alef Manga encontrou Vítor Bueno em passe preciso, deixando o meia cara a cara com Xandão. A finalização de esquerda parecia certeira, mas o goleiro do Azulão fez defesa espetacular, mantendo o Águia na frente. Aos 12, foi a vez de Thalisson assustar após cruzamento de Zé Ricardo, aparecendo livre no segundo pau, mas errando o tempo da cabeçada. Percebendo a necessidade de ousadia, Osorio mexeu: sacou Thalisson e colocou João Lucas, lateral de origem, e depois tirou Leo Andrade para a entrada de Yago Pikachu, deixando claro que o Remo iria com tudo. O jogo ganhou intensidade. O Águia também ameaçou em contra-ataque, com Kukri quase ampliando aos 15, em chute forte por cima do gol. O empate saiu aos 16 minutos, em pênalti marcado após falta de Willian sobre Pikachu, no limite da área. O próprio Pikachu bateu, deslocou Xandão e deixou tudo igual. A partir daí, o camisa 22 mudou o jogo: mais ativo, atacou os espaços, criou desequilíbrios e empurrou o Remo para o campo ofensivo. Ainda assim, o Águia mostrou coragem, voltou a atacar e teve chances, como em finalização perigosa de Wesley e cabeçada de Dedé após escanteio. Nos minutos finais, já nos acréscimos, o Águia ainda rondou a área azulina, mas o placar não se alterou. A decisão foi para as penalidades. Bruno Limão abriu a série com ousadia, João Pedro respondeu, e as cobranças seguiram equilibradas até Marcelo Rangel defender o chute de Wendell. O Remo aproveitou a vantagem: Pikachu, Patrick de Paula e, por fim, Alef Manga converteram. Xandão ainda tocou na última bola, mas não evitou. Nos pênaltis, o Leão venceu, resistiu à noite quente de Marabá e segue vivo na luta pelo título estadual. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo parazão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO ENTREVISTA Osorio defende atuação do Remo contra o Águia: 'Fomos superiores' O colombiano também destacou a reação do time após o início mais intenso do adversário 18.02.26 23h20 DEU LEÃO Remo vence Águia nos pênaltis e está na semifinal do Parazão Com time A, Leão sofre gol no início, empata no segundo tempo e consegue vencer nas penalidades 18.02.26 22h24 Futebol Remo encaminha contrato em definitivo com meia Diego Hernandez; saiba detalhes Segundo informação do ge, confirmada pela reportagem de O Liberal, negociação aguarda o ‘sim’ do jogador para ser concretizada. 18.02.26 14h41 Futebol Águia e Remo duelam em Marabá por vaga na semifinal do Parazão Confronto único no Zinho Oliveira abre as quartas de final; vencedor enfrenta Cametá ou Santa Rosa 18.02.26 7h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (18/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 18.02.26 7h00 relação estremecida Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque' Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio 17.02.26 19h10 Futebol Águia e Remo duelam em Marabá por vaga na semifinal do Parazão Confronto único no Zinho Oliveira abre as quartas de final; vencedor enfrenta Cametá ou Santa Rosa 18.02.26 7h30 futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52