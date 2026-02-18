Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo vence Águia nos pênaltis e está na semifinal do Parazão

Com time A, Leão sofre gol no início, empata no segundo tempo e consegue vencer nas penalidades

Igor Wilson

Nos pênaltis, o Remo sobreviveu à pressão do Zinho de Oliveira, venceu o Águia de Marabá e carimbou a vaga na semifinal do Parazão. Depois de um péssimo início de jogo, onde saiu atrás no placar com 10 minutos do primeiro tempo, o Leão empatou com Pikachu na etapa complementar e resistiu até o apito final, contando com a eficiência nas cobranças para avançar. Agora o Leão espera do vencedor de Castanhal x Cametá, que se enfrentam nesta quinta-feira.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

1º Tempo 

O primeiro tempo no Zinho de Oliveira foi de domínio do Águia de Marabá, que não se intimidou diante do favorito Clube do Remo e impôs um ritmo intenso desde o apito inicial. Logo no primeiro minuto, Gustavo Vintecinco obrigou Rangel a trabalhar em cabeçada perigosa, dando o tom da postura ofensiva dos donos da casa. Pouco depois, em cobrança de escanteio de PH, o camisa 9 quase abriu o placar, com defesa em cima da linha, em lance que contou com a ajuda de Marllon. 

A pressão do Águia foi recompensada aos 10 minutos. Em jogada bem trabalhada pelo lado direito, PH tabelou com Felipe Pará, cruzou rasteiro, a bola passou por Rangel e encontrou Gustavo Vintecinco livre, praticamente em cima da linha, para empurrar para o gol, seu primeiro na competição. Com improvisos nas laterais, a defesa azulina voltou a mostrar dificuldades na recomposição, especialmente pelo setor esquerdo, onde houve falha de Leo Andrade no acompanhamento na origem da jogada. 

Atrás no placar, o Remo teve dificuldade para se organizar e ouviu vaias de parte da torcida presente em Marabá. A equipe até tentou reagir com Patrick de Paula assumindo a responsabilidade na armação e Alef Manga buscando infiltrações, mas esbarrou na forte marcação do Azulão. Aos 17, Alef foi travado dentro da área e logo depois teve boa chance após ligação direta, mas finalizou mal. 

O Águia seguiu mais perigoso até o intervalo, explorando sobretudo a força física de Gustavo Vintecinco, que ganhou a maioria das disputas na área. Willian ainda levou perigo em chute desviado aos 21, e Kayky evitou o segundo gol em finalização de Gustavo. No fim, o Remo teve sua chance em falta cobrada por Vítor Bueno, aos 51, exigindo grande defesa de Xandão. No rebote, João Pedro pediu pênalti, mas após comunicação com o VAR, o árbitro mandou o jogo seguir, encerrando um primeiro tempo de superioridade do time da casa. 

2º Tempo

O Remo voltou do intervalo disposto a mudar o roteiro. Com menos de três minutos, João Pedro recebeu dentro da área, ajeitou e bateu; a bola desviou na zaga e saiu, sinal claro de que o Leão se lançaria ao ataque. Júlio César reforçou a contenção do Águia, recuando o time e entregando a bola ao adversário, enquanto Osorio manteve a formação inicial, apostando na pressão contínua.

A resposta quase veio aos seis minutos. Alef Manga encontrou Vítor Bueno em passe preciso, deixando o meia cara a cara com Xandão. A finalização de esquerda parecia certeira, mas o goleiro do Azulão fez defesa espetacular, mantendo o Águia na frente. Aos 12, foi a vez de Thalisson assustar após cruzamento de Zé Ricardo, aparecendo livre no segundo pau, mas errando o tempo da cabeçada.

Percebendo a necessidade de ousadia, Osorio mexeu: sacou Thalisson e colocou João Lucas, lateral de origem, e depois tirou Leo Andrade para a entrada de Yago Pikachu, deixando claro que o Remo iria com tudo. O jogo ganhou intensidade. O Águia também ameaçou em contra-ataque, com Kukri quase ampliando aos 15, em chute forte por cima do gol.

O empate saiu aos 16 minutos, em pênalti marcado após falta de Willian sobre Pikachu, no limite da área. O próprio Pikachu bateu, deslocou Xandão e deixou tudo igual. A partir daí, o camisa 22 mudou o jogo: mais ativo, atacou os espaços, criou desequilíbrios e empurrou o Remo para o campo ofensivo. Ainda assim, o Águia mostrou coragem, voltou a atacar e teve chances, como em finalização perigosa de Wesley e cabeçada de Dedé após escanteio.

Nos minutos finais, já nos acréscimos, o Águia ainda rondou a área azulina, mas o placar não se alterou. A decisão foi para as penalidades. Bruno Limão abriu a série com ousadia, João Pedro respondeu, e as cobranças seguiram equilibradas até Marcelo Rangel defender o chute de Wendell. O Remo aproveitou a vantagem: Pikachu, Patrick de Paula e, por fim, Alef Manga converteram. Xandão ainda tocou na última bola, mas não evitou. Nos pênaltis, o Leão venceu, resistiu à noite quente de Marabá e segue vivo na luta pelo título estadual.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clube do remo

parazão 2026
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

ENTREVISTA

Osorio defende atuação do Remo contra o Águia: 'Fomos superiores'

O colombiano também destacou a reação do time após o início mais intenso do adversário

18.02.26 23h20

DEU LEÃO

Remo vence Águia nos pênaltis e está na semifinal do Parazão

Com time A, Leão sofre gol no início, empata no segundo tempo e consegue vencer nas penalidades

18.02.26 22h24

Futebol

Remo encaminha contrato em definitivo com meia Diego Hernandez; saiba detalhes

Segundo informação do ge, confirmada pela reportagem de O Liberal, negociação aguarda o ‘sim’ do jogador para ser concretizada.

18.02.26 14h41

Futebol

Águia e Remo duelam em Marabá por vaga na semifinal do Parazão

Confronto único no Zinho Oliveira abre as quartas de final; vencedor enfrenta Cametá ou Santa Rosa

18.02.26 7h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (18/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

18.02.26 7h00

relação estremecida

Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque'

Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio

17.02.26 19h10

Futebol

Águia e Remo duelam em Marabá por vaga na semifinal do Parazão

Confronto único no Zinho Oliveira abre as quartas de final; vencedor enfrenta Cametá ou Santa Rosa

18.02.26 7h30

futebol

Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá

Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira

17.02.26 12h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda