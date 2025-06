“Voltei antes do previsto”, diz Maxwell sobre retorno aos treinos no Remo

Após dois meses afastado por conta de uma fratura na clavícula direita, o atacante Maxwell voltou aos treinos com o elenco do Remo. O jogador se machucou na partida contra o Criciúma, válida pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no final de abril. Na ocasião, o Leão empatou por 1 a 1 fora de casa.

“Primeiramente, agradecer a Deus por essa volta. Foi uma volta bem antes do previsto. Tinham me dado três meses e meio de previsão e hoje fazem exatamente dois meses da minha lesão. Já voltei a treinar, estou me sentindo bem e com uma expectativa gigantesca pra voltar e vestir a camisa do Remo”, disse Maxwell.

Durante a entrevista coletiva, o atacante relatou que ainda não teve uma conversa direta com o técnico Antônio Carlos Zago, mas destacou o ambiente do grupo. “Já deu pra perceber que é um cara parceiro, que brinca com todo mundo e dá moral pra todo mundo. Estou treinando com a rapaziada, é muito bom estar de volta. Foi algo novo pra mim, porque nunca tive uma lesão que me afastasse por tanto tempo.”

Sobre a fase do clube na Série B, Maxwell avaliou que a equipe segue dentro dos objetivos. “Não tem nada de desesperador. Estamos fazendo uma campanha muito boa e não vão ser duas derrotas que vão apagar o que estamos fazendo na competição. Claro que o torcedor tem que cobrar, tem feito uma festa linda a cada jogo. A gente pede que continuem nos apoiando. Temos um grupo muito bom e vamos buscar a vitória fora de casa.”

Maxwell também comentou sobre sua versatilidade em campo e a disposição para ajudar o time. “Gosto de jogar, independente da posição. Estou pronto pra ajudar, seja pela direita, esquerda ou centralizado. Quero dar minha vida pelos meus companheiros. O que me motiva é me sentir útil.”

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)