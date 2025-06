Remo enfrenta o segundo time mais indisciplinado da Série B; entenda

O Remo enfrenta o Athletic-MG no domingo (29), às 16h, em partida válida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com levantamento do Núcleo de Esportes de O Liberal, com base nos dados do site da CBF, o time mineiro é o segundo mais indisciplinado da competição, somando 35 cartões amarelos e três vermelhos até o momento.

O confronto será realizado na Arena Athletic Club, em Minas Gerais, e marca o reencontro das equipes após o duelo pela Série C de 2024, quando o Esquadrão de Aço venceu por 3 a 1. Atualmente, o Leão está na oitava colocação, com 20 pontos, enquanto o Athletic-MG busca recuperação para sair da zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição.

As equipes chegam ao confronto em situações distintas. O Athletic, sob comando do português Rui Duarte, tenta reagir na tabela após duas vitórias consecutivas, mas ainda amarga a lanterna da competição. O time mineiro acumula quatro triunfos e nove derrotas, sendo que seu último resultado positivo foi justamente contra o líder Goiás-GO, vencendo por 2 a 1 fora de casa.

Já o Remo, que ocupa a parte de cima da tabela, vive um momento de alerta, pois vem de duas derrotas seguidas e conquistou apenas uma vitória nas últimas seis rodadas. A derrota mais recente foi no clássico contra o Paysandu, atual lanterna do campeonato. Por isso, o Leão Azul precisa entrar em campo com atenção redobrada, pois o Athletic já demonstrou que pode ser um adversário perigoso. O objetivo é evitar que a fase negativa se prolongue.

Para este jogo, o Remo poderá contar com o retorno do zagueiro Reynaldo e tem a possibilidade de ter o volante Caio Vinícius à disposição, reforços importantes para tentar recuperar a confiança e a competitividade na Série B.