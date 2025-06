Partida entre Remo e Athletic-MG na Série B terá confronto de portugueses; entenda

O Remo viaja para Minas Gerais para encarar o Athletic-MG em jogo válido pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão. As duas equipes vivem momentos distintos na tabela, mas têm algo em comum no comando técnico: tanto o Leão Azul quanto o Esquadrão de Aço são comandados por treinadores portugueses que chegaram recentemente aos clubes.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Do lado azulino, o treinador é o português António Oliveira, de 42 anos. O técnico foi anunciado na última semana para substituir Daniel Paulista, que foi para o Sport-PE. Logo na estreia à frente do Remo, o professor encarou o Paysandu, pela 13ª rodada, e perdeu por 1 a 0.

Já no clube alvinegro, o técnico é Rui Duarte, de 46 anos, anunciado na primeira semana de junho para o lugar de Roger Silva. Apesar de ter iniciado os trabalhos com a equipe bem antes, o português só estreou oficialmente na última segunda-feira (23), na partida contra o Goiás-GO, após ser regularizado.

VEJA MAIS

Diferente de Oliveira, Duarte estreou com vitória. Diante do líder da Série B, o Athletic venceu por 2 a 1 - resultado que empurrou o Paysandu de volta para a lanterna.

Ambos os técnicos assumiram os clubes com o mesmo objetivo, o de vencer, mas em contextos distintos. No caso de António, a pressão é para que o Remo se firme na briga pelo G-4. Quando Daniel Paulista deixou a equipe, o Leão Azul ocupava a sexta colocação; no entanto, após alguns tropeços, caiu para a oitava posição. Agora, Oliveira tenta ajustar o grupo para retomar os bons resultados e voltar à zona de acesso.

Vale destacar que o Leão Azul vem de duas derrotas consecutivas, e o técnico azulino busca sua primeira vitória em mais de um ano.

Já Rui tem a missão de tirar o Athletic da zona de rebaixamento. Atualmente na 18ª colocação, a equipe precisa de pelo menos mais uma vitória para deixar o Z-4 (e torcer para alguns tropeços dos rivais). Em 13 rodadas, o time conquistou quatro vitórias e sofreu nove derrotas. Contra o Remo, o clube mineiro buscará o terceiro triunfo consecutivo.

O Athletic é a primeira equipe brasileira que Rui Duarte comanda. Já António Oliveira tem passagens por clubes como Corinthians, Athletico-PR e Sport-PE. A carreira de Rui foi construída inteiramente em Portugal, à frente de equipes como Marítimo, SC Braga, Trofense e Farense, onde começou como auxiliar técnico.

Agenda

Remo e Athletic-MG se enfrentam pela segunda vez na história no próximo domingo (29), às 16h, na Arena Athletic Club, em São João del Rei, Minas Gerais. O duelo terá cobertura completa, com transmissão Lance a Lance em O Liberal.