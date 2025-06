Artilheiro do Remo e da Série B vive jejum sem marcar e pode igualar marca negativa em 2025

O Remo ainda está perto do G-4 da Série B, mas toda a “gordura” adquirida nas primeiras rodadas foi perdida com o decorrer do campeonato. Outro fator importante nesse período é o ataque azulino que, tem como referência o jogador Pedro Rocha, artilheiro do clube e também da Série B, mas que vive um jejum de gols.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Nas últimas seis rodadas da Série B, o Remo só venceu uma partida. O clube vive um momento em que, mudanças externas ocorreram de forma repentina, mas dentro das quatro linhas, uma coisa está evidente, que é a falta de gols de Pedro Rocha. O atacante, que é o artilheiro da Série B com seis gols, não marca desde a partida contra o Volta Redonda-RJ, no empate em 1 a 1, em Belém, no dia 24 de maio.

Pedro Rocha tenta espantar o jejum de gols (Igor Mota / O Liberal)

Pedro Rocha não balança as redes há um mês (quatro partidas) e pode igualar o maior jejum na temporada, entre os dias 25 de abril a 14 de maio. Foram cinco jogos sem marcar gols, incluindo três partidas da Série B e duas do Parazão (finais contra o Paysandu).

VEJA MAIS

Por falar no rival, o atacante Pedro Rocha ainda não marcou contra o Paysandu nesta temporada. Forram quatro jogos em que o jogador passou em branco em clássicos e em todas as partidas Pedro Rocha foi titular.

Com duas derrotas seguidas na Série B, o Remo ocupa atualmente a 8ª colocação na tabela e, terá um compromisso fora de casa no próximo final de semana. O Leão Azul pega o Athletic-MG, na Arena Sincredi, na cidade de São João del-Rei (MG), no domingo (29), às 16h, em partida válida pela 14ª rodada da Série B. A equipe mineira é a vice-lanterna da Série B, mas que chega embalada para o confronto diante do Remo, já que venceu o líder Goiás-GO, na última rodada. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também na Rádio Liberal +.