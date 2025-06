De rivais a 'compadres'? Remo e Paysandu podem torcer um pelo outro na 14ª rodada da Série B

Por mais improvável que pareça, a rivalidade centenária entre Remo e Paysandu pode dar lugar, ainda que por uma rodada, a uma torcida cruzada. A 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro reserva confrontos que mexem diretamente com os interesses de azulinos e bicolores — e, curiosamente, com o emocional das duas torcidas que passaram a última semana provocando-se após o Re-Pa vencido pelo Papão no último sábado (21), na Curuzu.

O Paysandu, que venceu o clássico por 1 a 0 com gol de Diogo Oliveira, deixou a lanterna da competição ao chegar a 10 pontos. Mas a posição ainda é delicada: o time segue no Z4, com apenas um ponto a mais que o Athletic, atual 20º colocado. E justamente esse Athletic será o adversário do Remo no domingo (29), às 16h, na Arena Sicredi, em São João del Rei, Minas Gerais.

Antes disso, porém, o time mineiro ainda joga nesta segunda-feira (24), contra o líder Goiás, encerrando a 13ª rodada. Se vencer, ultrapassa o Paysandu e manda o rival de volta para a última posição.

Diante desse cenário, o Papão, tão acostumado a secar o Leão, pode se ver em uma situação inusitada: torcer por uma vitória azulina fora de casa. Isso porque, se o Remo vencer o Athletic, impede que o clube mineiro ultrapasse ou encoste no Paysandu na tabela e o mantém na lanterna por mais uma rodada.

Rivalidade com interesses cruzados

Do lado azulino, a situação também é sensível. Com 20 pontos, o Remo está no pelotão intermediário da tabela. Seu adversário direto na próxima rodada é o Athletic, mas quem pode atrapalhar ainda mais os planos azulinos é a Ferroviária-SP — adversária do Paysandu na segunda-feira (30), na Curuzu.

Com 18 pontos, a equipe paulista está a apenas dois do Remo. Se os azulinos tropeçarem em Minas Gerais e a Ferroviária vencer o Papão em Belém, os paulistas ultrapassam o Leão e empurram o time para a segunda metade da tabela, mais longe do G4. Nesse cenário, o Remo teria que lidar com mais uma derrota e com o avanço de um concorrente direto.

Ou seja: se vencer o Athletic, o Remo evita que o lanterna ganhe corpo na competição e se aproxima novamente da briga pelo topo. E se o Paysandu fizer sua parte e bater a Ferroviária, ajuda o rival Remo a manter uma posição confortável diante de um concorrente direto. Pelo menos por uma rodada, os caminhos de Leão e Papão se cruzam com um raro alinhamento de interesses.

Possibilidades em jogo (sem considerar empates):

Se o Athletic vencer o Goiás na noite desta segunda-feira (23): chega a 12 pontos e ultrapassa o Paysandu antes mesmo da próxima rodada. A vitória do Remo, no domingo, passa a ser fundamental para o Papão recuperar a vice-lanterna.

Se o Remo vencer o Athletic (domingo, 29): evita que o lanterna embale e se mantenha como ameaça ao Paysandu. Garante também a manutenção da vantagem sobre a Ferroviária, mesmo que ela vença o Paysandu.

Se a Ferroviária vencer o Paysandu (segunda, 30): chega a 21 pontos e ultrapassa o Remo, caso o Leão tropece. Seria um golpe para quem ainda sonha com o G4.

Se o Paysandu vencer a Ferroviária: se aproxima de deixar a zona de rebaixamento e ainda segura um adversário direto do rival.

De olho na rodada

Athletic x Remo – Domingo (29), 16h – Arena Sicredi (São João del Rei/MG)

Paysandu x Ferroviária – Segunda (30), 20h – Estádio da Curuzu (Belém/PA)