Goiás x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/06) pela Série B

Goiás x Athletic Club disputam hoje, segunda-feira (23/06), a 13° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 21h (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Goiás x Athletic ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Goiás lidera a Série B com 26 pontos, 8 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 15 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o Athletic acumula um total de 9 pontos, 3 vitórias, 9 derrotas, 10 gols marcados e 20 gols sofridos.

VEJA MAIS

Goiás x Athletic: prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Gonzalo Freitas (Baldória), Titi e Lucas Lovat; Marcão, Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Pedrinho. Técnico: Vagner Mancini.

Athletic MG: Adriel; Douglas Silva, Alex, Sidimar e Yuri Silva; Fernando Martinez, Sandry e Amorim; David Braga, Max e Gustavão (Neto Costa). Técnico: Rui Duarte.

FICHA TÉCNICA

Goiás x Athletic Club

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 23 de junho de 2025, 21h