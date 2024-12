Carta atribuída a Ayrton Senna emociona com mensagem espiritual e reflexões sobre sua trajetória

Ayrton Senna, um dos maiores nomes da Fórmula 1, deixou sua marca na história do esporte e segue sendo uma inspiração mundial mesmo após sua morte em 1994. Recentemente, o nome do piloto voltou aos debates por conta de uma carta psicografada, que teria sido enviada do plano espiritual.

A revelação da mensagem foi compartilhada pelo portal Ayrton Senna do Brasil, com autoria atribuída ao médium Lino Zechetto. Na suposta carta, Ayrton expressa reflexões sobre sua trajetória e o impacto de suas escolhas.

“Quanta satisfação em poder escrever para pessoas que se encontram encarnadas, principalmente aquelas que creem no plano espiritual”, começa a mensagem, que traz um tom de gratidão e arrependimento.

“Corri, amei, vivi demais, também, em função disso, parti para o mundo espiritual cedo demais. Tantas coisas ainda por fazer, constavam em meu rol de afazeres”, lamenta o piloto. Ele reflete sobre sua busca incessante pela vitória: “Bem que poderia ter sido diferente, não precisava, não havia necessidade de querer chegar sempre entre os primeiros ao pódio. Não disputar tão acirradamente, irresponsavelmente as curvas”.

A mensagem também menciona os desafios enfrentados na transição para o plano espiritual. “Hoje estou muito bem, já passou… Sabemos que tudo passa, os traumas fazem parte dos aprendizados a seremos adquiridos”, escreve, deixando palavras de encorajamento.

“Eu daqui, aceno com bandeira branca, não de vencedor e sim de um simples piloto candidato a futuro integrante da esquadrilha de Jesus. Seres do bem que formam grupos para prestar ajuda”, finaliza a mensagem.

Ayrton Senna faleceu em 1º de maio de 1994, após um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália. A colisão de seu carro com uma barreira de concreto marcou um dos episódios mais trágicos da história do automobilismo.