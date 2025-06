Inter Miami x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23) pelo Mundial de Clubes

Inter de Miami x Palmeiras disputam hoje, segunda-feira (23/06), a 3° rodada do Mundial de Clubes. O jogo será realizado às 22h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Flórida, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inter Miami x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay, pelo GE, pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas do Mundial de Clubes, o Palmeiras empatou sem gols com o Porto e venceu Al Ahly por 2 a 0.

Já o Inter de Miami passou por um empate sem gols com Al Ahly e uma vitória de 2 a 1 sobre o Porto.

Inter Miami x Palmeiras: prováveis escalações

Inter: Ustari; Weigandt, Falcón, Avilés e Jordi Alba; Busquets, Cremaschi, Segóvia e Messi; Allende e Luis Suárez. Técnico: Javier Mascherano.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Estêvão; Mauricio, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Inter de Miami x Palmeiras

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Flórida, EUA

Data/Horário: 23 de junho de 2025, 22h