Remo cai de rendimento na série B e vê campanha estagnar na briga pelo do G-4

O Clube do Remo vive um momento de instabilidade na Série B do Campeonato Brasileiro. Nas últimas cinco rodadas, a equipe somou apenas quatro pontos em 15 disputados. O retrospecto recente inclui uma vitória, um empate e três derrotas, aproximadamente 26,6% de aproveitamento, números que colocam o time mais próximo do Z-4 do que do G-4 neste recorte da competição.

No período, o Leão empatou com o Volta Redonda por 1 a 1, foi derrotado pelo CRB por 2 a 0, venceu o Operário por 2 a 1, perdeu para o Athletico-PR por 2 a 1 e, mais recentemente, sofreu revés no clássico Re-Pa diante do Paysandu por 1 a 0. A equipe marcou quatro gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

O desempenho defensivo também caiu. Na sexta rodada, o Remo tinha a defesa menos vazada da competição, com apenas quatro gols sofridos. Agora, ao fim da 13ª rodada, o time já foi vazado 12 vezes — sete apenas nas últimas cinco partidas.

Com esse aproveitamento, o clube vê a distância aumentar para o pelotão de cima da tabela, enquanto a aproximação da zona de rebaixamento acende um sinal de alerta. A necessidade de recuperação imediata se torna central para evitar maiores riscos na sequência da competição.

As derrotas para o CRB e Athletico-PR neste período, reforçaram uma estatística preocupante para o clube. O Remo não venceu nem uma partida fora de casa na série B até o momento. Foram seis partidas fora de casa na série B, quatro empates e duas derrotas.

O Remo enfrenta o Athletic-MG no domingo (29), às 16h, na Arena Sincredi, em São João del-Rei (MG), pela 14ª rodada da Série B. A partida terá transmissão em tempo real pelo Portal OLiberal.com e pela Rádio Liberal +.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)