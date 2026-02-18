Capa Jornal Amazônia
Remo encaminha contrato em definitivo com meia Diego Hernandez; saiba detalhes

Segundo informação do ge, confirmada pela reportagem de O Liberal, negociação aguarda o ‘sim’ do jogador para ser concretizada.

Caio Maia
Diego Hernández enverga a tradicional camisa 33 do Remo. (Wagner Santana / O Liberal)

O Remo está próximo de concluir a venda do meia uruguaio Diego Hernandez do Botafogo. De acordo com divulgado no portal ge e confirmado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, os clubes já acertaram os termos da negociação. Segundo a imprensa carioca, a negociação deve ser concretizada por 200 mil dólares, cerca de R$ 1 milhão na cotação atual.

A apuração do ge aponta que Diego Hernandez, que tem 25 anos e está no Remo por empréstimo, deve assinar em definitivo por três temporadas. A proposta já foi apresentada, e o desfecho depende exclusivamente do acerto final entre atleta e diretoria azulina.

O uruguaio teve participação importante na campanha do acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado. Ao todo, soma 18 partidas com a camisa azulina, com três gols marcados e duas assistências.

Inicialmente, a negociação previa a inclusão do lateral-direito Kadu em definitivo no Botafogo como parte do pacote. No entanto, a possibilidade foi retirada das tratativas. O defensor passou a integrar o elenco principal da equipe carioca e chegou a ser utilizado pelo técnico Martín Anselmi, o que fez o clube entender não haver necessidade de vinculá-lo à transação envolvendo o meia uruguaio.

Kadu está emprestado ao Botafogo até o fim de junho, quando se encerra seu contrato com o Remo. A diretoria alvinegra avalia que pode aguardar o término do vínculo para encaminhar a permanência do lateral, sem que isso interfira na venda de Diego Hernández.

