Remo encaminha contrato em definitivo com meia Diego Hernandez; saiba detalhes Segundo informação do ge, confirmada pela reportagem de O Liberal, negociação aguarda o ‘sim’ do jogador para ser concretizada. Caio Maia 18.02.26 14h41 Diego Hernández enverga a tradicional camisa 33 do Remo. (Wagner Santana / O Liberal) O Remo está próximo de concluir a venda do meia uruguaio Diego Hernandez do Botafogo. De acordo com divulgado no portal ge e confirmado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, os clubes já acertaram os termos da negociação. Segundo a imprensa carioca, a negociação deve ser concretizada por 200 mil dólares, cerca de R$ 1 milhão na cotação atual. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A apuração do ge aponta que Diego Hernandez, que tem 25 anos e está no Remo por empréstimo, deve assinar em definitivo por três temporadas. A proposta já foi apresentada, e o desfecho depende exclusivamente do acerto final entre atleta e diretoria azulina. VEJA MAIS Águia e Remo duelam em Marabá por vaga na semifinal do Parazão Confronto único no Zinho Oliveira abre as quartas de final; vencedor enfrenta Cametá ou Santa Rosa Diego Hernández está fora das quartas de final do Parazão Em nota divulgada na noite desta terça-feira (17), o Remo informou que Diego Hernández apresentou dores musculares Catarozzi não teme lista de dispensas no Remo: 'todos mostraram seu jogo' Apresentado nesta terça-feira (17), uruguaio já atuou em três partidas pelo Leão O uruguaio teve participação importante na campanha do acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado. Ao todo, soma 18 partidas com a camisa azulina, com três gols marcados e duas assistências. Inicialmente, a negociação previa a inclusão do lateral-direito Kadu em definitivo no Botafogo como parte do pacote. No entanto, a possibilidade foi retirada das tratativas. O defensor passou a integrar o elenco principal da equipe carioca e chegou a ser utilizado pelo técnico Martín Anselmi, o que fez o clube entender não haver necessidade de vinculá-lo à transação envolvendo o meia uruguaio. Kadu está emprestado ao Botafogo até o fim de junho, quando se encerra seu contrato com o Remo. A diretoria alvinegra avalia que pode aguardar o término do vínculo para encaminhar a permanência do lateral, sem que isso interfira na venda de Diego Hernández. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo diego hernandez COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo encaminha contrato em definitivo com meia Diego Hernandez; saiba detalhes Segundo informação do ge, confirmada pela reportagem de O Liberal, negociação aguarda o ‘sim’ do jogador para ser concretizada. 18.02.26 14h41 Futebol Águia e Remo duelam em Marabá por vaga na semifinal do Parazão Confronto único no Zinho Oliveira abre as quartas de final; vencedor enfrenta Cametá ou Santa Rosa 18.02.26 7h30 BAIXA Diego Hernández está fora das quartas de final do Parazão Em nota divulgada na noite desta terça-feira (17), o Remo informou que Diego Hernández apresentou dores musculares 17.02.26 20h35 CONFIANTE Catarozzi não teme lista de dispensas no Remo: 'todos mostraram seu jogo' Apresentado nesta terça-feira (17), uruguaio já atuou em três partidas pelo Leão 17.02.26 20h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia e Remo duelam em Marabá por vaga na semifinal do Parazão Confronto único no Zinho Oliveira abre as quartas de final; vencedor enfrenta Cametá ou Santa Rosa 18.02.26 7h30 relação estremecida Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque' Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio 17.02.26 19h10 futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (18/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 18.02.26 7h00