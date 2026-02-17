Diego Hernández está fora das quartas de final do Parazão

O Clube do Remo não contará com o atacante uruguaio Diego Hernández no duelo desta quarta-feira (18) contra o Águia de Marabá, válido pelas quartas de final do Campeonato Paraense. O jogador foi vetado pelo departamento médico e sequer viajou com a delegação azulina para Marabá.

Em nota divulgada na noite desta terça-feira (17), o Remo informou que Diego Hernández apresentou dores musculares e, por precaução, foi retirado da relação para a partida decisiva do mata-mata estadual. O desconforto foi relatado pelo atleta após a partida contra o Atlético Mineiro, disputada na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

Desde então, o atacante vem realizando tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp). Apesar da evolução acompanhada pelo departamento médico, o jogador ainda não voltou a treinar com o grupo e segue em recuperação, o que motivou a comissão técnica a optar por sua ausência no confronto.

A baixa representa mais um desafio para o Remo em meio a uma sequência intensa de jogos e à necessidade de administrar o elenco entre competições simultâneas. Com a vaga na semifinal do Parazão em disputa, a tendência é que a comissão técnica promova um time mesclado com jogadores do time A e do time B do Leão.

Remo e Águia de Marabá se enfrentam em partida eliminatória, com expectativa de casa cheia no Zinho Oliveira. A definição do classificado ocorre em jogo único, aumentando o peso dos desfalques e das escolhas técnicas para o confronto decisivo.