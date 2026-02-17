Diego Hernández está fora das quartas de final do Parazão Em nota divulgada na noite desta terça-feira (17), o Remo informou que Diego Hernández apresentou dores musculares O Liberal 17.02.26 20h35 O Clube do Remo não contará com o atacante uruguaio Diego Hernández no duelo desta quarta-feira (18) contra o Águia de Marabá, válido pelas quartas de final do Campeonato Paraense. O jogador foi vetado pelo departamento médico e sequer viajou com a delegação azulina para Marabá. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em nota divulgada na noite desta terça-feira (17), o Remo informou que Diego Hernández apresentou dores musculares e, por precaução, foi retirado da relação para a partida decisiva do mata-mata estadual. O desconforto foi relatado pelo atleta após a partida contra o Atlético Mineiro, disputada na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Catarozzi não teme lista de dispensas no Remo: 'todos mostraram seu jogo' Apresentado nesta terça-feira (17), uruguaio já atuou em três partidas pelo Leão Remo estaria perto de contratar ex-estrela da seleção inglesa Revelado em Old Trafford, Lingard construiu carreira com passagens por diversos clubes do futebol inglês Desde então, o atacante vem realizando tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp). Apesar da evolução acompanhada pelo departamento médico, o jogador ainda não voltou a treinar com o grupo e segue em recuperação, o que motivou a comissão técnica a optar por sua ausência no confronto. A baixa representa mais um desafio para o Remo em meio a uma sequência intensa de jogos e à necessidade de administrar o elenco entre competições simultâneas. Com a vaga na semifinal do Parazão em disputa, a tendência é que a comissão técnica promova um time mesclado com jogadores do time A e do time B do Leão. Remo e Águia de Marabá se enfrentam em partida eliminatória, com expectativa de casa cheia no Zinho Oliveira. A definição do classificado ocorre em jogo único, aumentando o peso dos desfalques e das escolhas técnicas para o confronto decisivo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave REMO COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO BAIXA Diego Hernández está fora das quartas de final do Parazão Em nota divulgada na noite desta terça-feira (17), o Remo informou que Diego Hernández apresentou dores musculares 17.02.26 20h35 CONFIANTE Catarozzi não teme lista de dispensas no Remo: 'todos mostraram seu jogo' Apresentado nesta terça-feira (17), uruguaio já atuou em três partidas pelo Leão 17.02.26 20h23 relação estremecida Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque' Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio 17.02.26 19h10 NEGOCIAÇÃO Remo estaria perto de contratar ex-estrela da seleção inglesa Revelado em Old Trafford, Lingard construiu carreira com passagens por diversos clubes do futebol inglês 17.02.26 18h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira 17.02.26 7h00 futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52 Futebol Atacante ex-Remo sofre acidente de carro com a esposa; veículo pegou fogo Jogador Thiaguinho e sua esposa saíram feridos do acidente, mas sem risco de morte 17.02.26 15h13 relação estremecida Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque' Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio 17.02.26 19h10