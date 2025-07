Braithwaite desfalca o Grêmio em final de Recopa Gaúcha e vira dúvida contra o Cruzeiro

O técnico Mano Menezes vai contar com um desfalque de última hora para final da Recopa Gaúcha. Com dores no tornozelo direito, o atacante Braithwaite está fora da partida decisiva, que acontece nesta terça-feira, às 19h30, diante do São José, na Arena, em Porto Alegre.

Poupado do jogo-treino contra o Aimoré, na última quarta-feira, o dinamarquês vai ser monitorado pelo departamento médico visando o confronto com o Cruzeiro, no próximo domingo, na retomada do Campeonato Brasileiro.

A probabilidade maior é que André Henrique ocupe a vaga de titular para esse duelo e jogue como homem de referência no setor ofensivo, enquanto Arezo surge como uma segunda opção. O técnico Mano Menezes deve definir o substituto para o centroavante somente no dia da partida.

Com a retomada do Campeonato Brasileiro já neste fim de semana, o clube gaúcho espera melhorar seu aproveitamento na classificação da competição. O time, que vem de empate contra o Corinthians no último compromisso, aparece na 11ª colocação com 16 pontos.

A boa notícia para a comissão técnica é a recuperação de Monsalve. O meio-campista colombiano, que vem enfrentando uma temporada de altos e baixos, participou do último jogo-treino e aumenta o leque de opções do técnico Mano Menezes com a volta das competições.