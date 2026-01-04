Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais Fábio Will 04.01.26 8h00 Ricardo Gluck Paul espera um ano de conquistas para o futebol paraense (Foto: Carmem Helena | O Liberal) A temporada de 2025 chegou ao fim, mas o futebol paraense já projeta um 2026 promissor. Com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro, a ascensão da Federação Paraense de Futebol (FPF) no Ranking Nacional das Federações e o aumento do número de clubes do Estado em competições nacionais, o cenário é de otimismo. Presidente da FPF e vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Gluck Paul avaliou o novo momento do futebol paraense e destacou a importância da presença dos clubes locais nos campeonatos nacionais, fator que, segundo ele, fortalece o Campeonato Paraense e amplia a entrada de recursos financeiros nos clubes. “Nós temos seis clubes na Copa do Brasil. Isso significa que o nosso estadual já começa com 50% das equipes inseridas em um calendário nacional de grande relevância, que é a Copa do Brasil. Teremos também dois clubes na Série D, o Águia de Marabá e a Tuna Luso, e a expectativa é que pelo menos um deles consiga o acesso. Claro que vamos torcer pelos dois”, afirmou o dirigente. Ricardo ressaltou ainda que os clubes da capital que enfrentarão Águia e Tuna no início da temporada ajudam no processo de estruturação dessas equipes, aumentando as chances de sucesso na busca pelo acesso à Série C. “A Federação estará apoiando para que essas equipes consigam se organizar e buscar o acesso. É fundamental para o fortalecimento do futebol paraense”, completou. Paysandu na Série C O presidente da FPF também comentou a situação do Paysandu, que disputará a Série C em 2026 após o rebaixamento. Segundo Gluck Paul, o clube receberá total apoio institucional para tentar um retorno rápido à Série B. “Temos o Paysandu em uma competição muito difícil, mas que contará com todo o apoio da Federação para buscar o pronto restabelecimento e o acesso novamente à Série B do Campeonato Brasileiro”, destacou. Remo na elite nacional Já sobre o Remo, único representante do Norte do Brasil na Série A, o dirigente classificou o retorno do clube à elite como um marco histórico para o futebol paraense. “O Remo estreia na Série A e isso será uma grande festa para o futebol do nosso Estado, de uma importância incomensurável, de altíssima relevância”, afirmou. Ricardo Gluck Paul também demonstrou otimismo em relação à campanha do Leão Azul na elite, indo além da simples permanência e projetando voos mais altos. “A gente espera que o Remo faça uma campanha à altura. Tem torcida, tem estrutura, tem diretoria e tem o apoio da Federação. Não apenas para se manter na Série A, mas para buscar algo maior. Hoje, 14 dos 20 clubes disputam competições internacionais. Então, por que não sonhar com uma vaga na Sul-Americana ou até na Libertadores? Isso seria um marco histórico para o futebol paraense”, concluiu. Palavras-chave esporte remo remo paysandu paysandu ricardo gluck paul fpf cbf série a série c série d jornal amazônia 