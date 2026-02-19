PAOK x Celta: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/02) pela Liga Europa PAOK e Celta de Vigo jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Thalles Leal 19.02.26 13h45 O Celta somou só 1 ponto a mais que o PAOK na primeira fase da Liga Europa (X/ @RCCelta) PAOK x Celta de Vigo disputam hoje, quinta-feira (19/02), os playoffs da Liga Europa. O jogo será realizado às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Toumba, em Salonica, Grécia. Confira as escalações e o horário: Onde assistir PAOK x Celta ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase, o PAOK ficou em 17° lugar com 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 17 gols marcados e 14 gols sofridos. Já o Celta terminou em 16° lugar e acumulou 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 15 gols marcados e 11 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Fenerbahçe x Nottingham Forest: onde assistir e escalações do jogo de hoje (19/02) pela Liga Europa Fenerbahçe e Nottingham Forest jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo PAOK x Celta: prováveis escalações PAOK: Jiri Pavlenka, Jonjoe Kenny, Ioannis Michailidis, Tomasz Kedziora, Baba Rahman, Magomed Ozdoev, Soualiho Meité, Andrija Zivkovic, Dimitrios Chatsidis, Taison, Anestis Mythou. Celta: Ionut Radu, Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Carl Starfelt, Javier Rueda, Miguel Román, Fer López, Sergio Carreira, Iago Aspas, Williot Swedberg, Borja Iglesias. FICHA TÉCNICA PAOK x Celta de Vigo Europa League - Liga Europa Local: Estádio Toumba, em Salonica, Grécia Data/Horário: 19 de fevereiro de 2026, 14h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Europa League liga europa PAOK Celta de Vigo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita Al-Hilal x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pelo Campeonato Saudita Al Hilal e Al Ittihad jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 15h00 Série A saudita Al-Nassr x Al Hazem: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Saudita Al Nassr e Al-Hazem jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 15h00 Campeonato Espanhol Osasuna x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) por La Liga Osasuna e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 21.02.26 13h30 Campeonato Alemão RB Leipzig x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) pela Bundesliga Leipzig e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13