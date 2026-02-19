PAOK x Celta: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/02) pela Liga Europa

PAOK x Celta de Vigo disputam hoje, quinta-feira (19/02), os playoffs da Liga Europa. O jogo será realizado às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Toumba, em Salonica, Grécia. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir PAOK x Celta ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, o PAOK ficou em 17° lugar com 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 17 gols marcados e 14 gols sofridos.

Já o Celta terminou em 16° lugar e acumulou 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 15 gols marcados e 11 gols sofridos.

PAOK x Celta: prováveis escalações

PAOK: Jiri Pavlenka, Jonjoe Kenny, Ioannis Michailidis, Tomasz Kedziora, Baba Rahman, Magomed Ozdoev, Soualiho Meité, Andrija Zivkovic, Dimitrios Chatsidis, Taison, Anestis Mythou.

Celta: Ionut Radu, Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Carl Starfelt, Javier Rueda, Miguel Román, Fer López, Sergio Carreira, Iago Aspas, Williot Swedberg, Borja Iglesias.

FICHA TÉCNICA

PAOK x Celta de Vigo

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio Toumba, em Salonica, Grécia

Data/Horário: 19 de fevereiro de 2026, 14h45