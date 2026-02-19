Fenerbahçe x Nottingham Forest: onde assistir e escalações do jogo de hoje (19/02) pela Liga Europa

Fenerbahçe x Nottingham Forest disputam hoje, quinta-feira (19/02), os playoffs da Liga Europa. O jogo inicia às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, Turquia. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Fenerbahçe x Nottingham Forest ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, o Fenerbahçe terminou em 19° lugar e acumulou 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 10 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Nottingham Forest ficou em 13° lugar e somou um total de 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 15 gols marcados e 7 gols sofridos.

VEJA MAIS

Fenerbahçe x Nottingham Forest: prováveis escalações

Fenerbahçe: Ederson Moraes; Nélson Semedo, Jayden Oosterwolde, Çaglar Soyuncu e Mert Muldur; N'Golo Kanté, Mattéo Guendouzi, Dorgeles Nene, Marco Asensio e Kerem Aktürkoğlu; Anderson Talisca. Técnico: Domenico Tedesco.

Nottingham Forest: Stefan Ortega; Ola Aina, Nikola Milenkovic, Morato e Neco Williams; Ibrahim Sangaré, Elliot Anderson, Omari Hutchinson, Morgan Gibbs-White e Callum Hudson-Odoi; Igor Jesus. Técnico: Vitor Pereira.

FICHA TÉCNICA

Fenerbahçe x Nottingham Forest

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, Turquia

Data/Horário: 19 de fevereiro de 2026, 14h45