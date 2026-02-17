Paysandu reencontra Tuna nas quartas e aposta em reação na Curuzu

Classificado às quartas de final do Campeonato Paraense, o Paysandu terá pela frente um velho conhecido que complicou sua caminhada na primeira fase. A Tuna Luso, responsável pela primeira derrota bicolor na temporada, volta ao caminho do Papão em um momento decisivo. A meta é clara: apagar a má impressão do primeiro confronto e confirmar a reação construída na última rodada.

Nas quatro partidas mais recentes, o Paysandu conquistou apenas uma vitória — justamente a que garantiu a vaga no mata-mata. Para mudar esse cenário, o elenco tem intensificado a preparação durante o período de Carnaval. Enquanto a folia toma conta do país, o grupo divide o tempo entre atividades físicas, técnicas e táticas.

“Essas datas normalmente a gente está trabalhando, tirando o Natal, quando somos liberados para ficar com a família. Fora isso, Carnaval, Réveillon… estamos sempre trabalhando”, destacou o zagueiro Luccão.

O defensor avalia que o triunfo sobre o Santa Rosa foi determinante para recuperar a confiança do elenco em um momento de pressão. “Esses times do interior vêm para nos enfrentar bastante preparados. Eles estudam muito o nosso time. Toda vitória é muito importante, ainda mais essa, que consagrou a nossa classificação. O mais importante foi vencer e mostrar para o torcedor que o time está aguerrido para conquistar o Campeonato Paraense”, afirmou.

Agora, o cenário é diferente. O confronto será na Curuzu, onde o Paysandu aposta na força da torcida para fazer a diferença. “Todos os jogos são difíceis. Na nossa casa temos a torcida, que ajuda muito. Se Deus quiser, o nosso estádio estará lotado e a torcida vai nos apoiar nessa caminhada pela classificação”, disse Luccão.

Dos cinco jogos disputados na temporada, o zagueiro esteve presente em quatro e acredita que o time está mais preparado para o novo duelo contra a Tuna. “A gente fez um jogo bom, na minha visão. Teve um lance que considero erro de arbitragem, mas isso faz parte. É coisa de jogo. O goleiro deles também foi muito bem, fez várias defesas importantes. Acho que precisamos estudar essa partida para fazer um jogo ainda melhor e sair de campo com a classificação”, completou.

Paysandu e Tuna Luso se enfrentam às 20h desta quinta-feira (19), na Curuzu, com transmissão Lance a Lance de O Liberal.