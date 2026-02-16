Pedro Henrique celebra classificação do Paysandu: 'Nunca duvidamos da base' Criado nas categorias de base do clube, Pedro Henrique também ressaltou o espaço conquistado pelos jovens neste início de temporada Igor Wilson 16.02.26 19h51 Pedro comemorando ao lado do experiente Edilson (Jorge Luís Toti/Paysandu) O Paysandu encerrou a primeira fase do Campeonato Paraense com vitória por 2 a 0 sobre o Santa Rosa, neste domingo, no estádio Ipixunão. O resultado garantiu ao time bicolor a terceira colocação geral e a vantagem de decidir em casa o jogo único das quartas de final, contra a Tuna Luso, na quinta-feira, na Curuzu. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Um dos destaques da partida foi o retorno do meio-campista Pedro Henrique, que voltou a atuar após passar por cirurgia. Nesta segunda-feira (16), o jogador comemorou o retorno aos gramados e destacou o processo de recuperação. VEJA MAIS Após saída do técnico Alexandre Lopes, Tuna pega o Paysandu pelas quartas do Parazão Técnico Alexandre Lopes deixou o cargo alegando problemas pessoais; para o seu lugar, Robson Melo foi chamado Em Ipixuna do Pará, Paysandu vence o Santa Rosa e ambos garantem classificação no Parazão O Santinha foi ajudado pelo empate do Clube do Remo com o Amazônia, garantindo o oitavo lugar na primeira fase. "Agradeço a Deus por tudo o que tem feito. Passei por uma cirurgia delicada, mas correu tudo conforme o planejado. A volta acabou sendo um pouco antes, agora é seguir trabalhando", afirmou. Criado nas categorias de base do clube, Pedro Henrique também ressaltou o espaço conquistado pelos jovens neste início de temporada, movimento que tem se refletido em campo com a presença constante de atletas formados no clube entre os relacionados e titulares. "Nunca tivemos dúvida do trabalho da base. Sabíamos que, quando surgisse a oportunidade, todos corresponderiam. Não é à toa que em todos os jogos terminamos com cinco ou seis jogadores da base em campo, mantendo o nível e a concentração. Isso é gratificante para quem veio de baixo", disse. Questionado sobre a possibilidade de conquistar o título estadual com um elenco jovem, o meio-campista adotou discurso cauteloso e reforçou o foco no confronto imediato. "A gente trabalha com esse objetivo, mas não adianta pensar em título sem antes pensar no jogo de quinta-feira. É passar de fase, com o apoio da nossa torcida, que tenho certeza que vai comparecer", comentou. Sobre o duelo contra a Tuna, Pedro Henrique classificou o confronto como equilibrado. "É uma batalha, um clássico. A Tuna é uma equipe qualificada, mas a gente conhece o potencial do nosso grupo e vai se preparar bem", finalizou. 