Pedro Henrique celebra classificação do Paysandu: 'Nunca duvidamos da base'

O Paysandu encerrou a primeira fase do Campeonato Paraense com vitória por 2 a 0 sobre o Santa Rosa, neste domingo, no estádio Ipixunão. O resultado garantiu ao time bicolor a terceira colocação geral e a vantagem de decidir em casa o jogo único das quartas de final, contra a Tuna Luso, na quinta-feira, na Curuzu.

Um dos destaques da partida foi o retorno do meio-campista Pedro Henrique, que voltou a atuar após passar por cirurgia. Nesta segunda-feira (16), o jogador comemorou o retorno aos gramados e destacou o processo de recuperação.

“Agradeço a Deus por tudo o que tem feito. Passei por uma cirurgia delicada, mas correu tudo conforme o planejado. A volta acabou sendo um pouco antes, agora é seguir trabalhando”, afirmou.

Criado nas categorias de base do clube, Pedro Henrique também ressaltou o espaço conquistado pelos jovens neste início de temporada, movimento que tem se refletido em campo com a presença constante de atletas formados no clube entre os relacionados e titulares.

“Nunca tivemos dúvida do trabalho da base. Sabíamos que, quando surgisse a oportunidade, todos corresponderiam. Não é à toa que em todos os jogos terminamos com cinco ou seis jogadores da base em campo, mantendo o nível e a concentração. Isso é gratificante para quem veio de baixo”, disse.

Questionado sobre a possibilidade de conquistar o título estadual com um elenco jovem, o meio-campista adotou discurso cauteloso e reforçou o foco no confronto imediato. “A gente trabalha com esse objetivo, mas não adianta pensar em título sem antes pensar no jogo de quinta-feira. É passar de fase, com o apoio da nossa torcida, que tenho certeza que vai comparecer”, comentou.

Sobre o duelo contra a Tuna, Pedro Henrique classificou o confronto como equilibrado. “É uma batalha, um clássico. A Tuna é uma equipe qualificada, mas a gente conhece o potencial do nosso grupo e vai se preparar bem”, finalizou.