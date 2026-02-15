Capa Jornal Amazônia
Em Ipixuna do Pará, Paysandu vence o Santa Rosa e ambos garantem classificação no Parazão

O Santinha foi ajudado pelo empate do Clube do Remo com o Amazônia, garantindo o oitavo lugar na primeira fase.

O Papão venceu o Santinha por 2 a 0. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu venceu o Santa Rosa por 2 a 0, na tarde deste domingo, em Ipixuna do Pará, pela sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense, e garantiu classificação às semifinais na segunda colocação. Com o resultado, o Papão vai enfrentar o Águia de Marabá na próxima fase. Já o Santa Rosa, mesmo derrotado, avançou graças ao empate entre Clube do Remo e Amazônia Independente, e terá pela frente o líder Cametá.

A partida começou com atraso de cerca de dez minutos e teve um primeiro tempo de maior iniciativa do Santa Rosa. Logo no início, André lançou Ezequiel pela direita, que finalizou por cima. Aos 15 minutos, André voltou a aparecer, desta vez pela esquerda, encontrando Pedro Sena livre na entrada da área, mas o meia chutou fraco, facilitando para Gabriel Mesquita.

Aos 21, Pedro Sena protagonizou a melhor jogada da etapa inicial ao arrancar desde o campo de defesa, driblar dois marcadores e finalizar com perigo. O goleiro bicolor apareceu novamente para evitar o gol. O Paysandu só conseguiu responder aos 38 minutos, em triangulação pela direita que terminou com tentativa de Ítalo bloqueada pela defesa. O primeiro tempo terminou sem gols, com o Santa Rosa mais presente no ataque, mas sem eficiência nas conclusões.

Na volta do intervalo, o Santa Rosa promoveu duas mudanças, enquanto o Paysandu manteve a formação. A alteração no placar veio cedo. Aos três minutos, Kleiton Pego recebeu na intermediária e encontrou Ítalo em boa condição. O atacante invadiu a área, esperou a saída do goleiro e tocou para abrir o placar.

Com o resultado parcial, o Paysandu subia na tabela e se aproximava da classificação. O Santa Rosa tentou reagir. Após cobrança de falta, Warian Santos cabeceou firme e obrigou Gabriel Mesquita a fazer grande defesa. Pouco depois, o time da casa chegou a balançar as redes, mas a arbitragem anulou o lance.

Na reta final, o Santa Rosa pressionava em busca do empate quando, aos 39 minutos, o Paysandu ampliou. Após jogada pela direita, a bola bateu na trave e voltou para Marcinho, que finalizou para fazer 2 a 0.

Instantes depois, um forte temporal caiu sobre Ipixuna do Pará. A chuva intensa e o vento comprometeram a visibilidade e as condições do gramado. Diante do cenário e após reclamações dos atletas, a arbitragem optou por encerrar a partida antes do tempo regulamentar. O Santa Rosa, já classificado com a combinação de resultados, concordou com a decisão.

Com a vitória confirmada, o Paysandu encerra a primeira fase na segunda colocação e chega embalado para o confronto decisivo contra o Águia de Marabá. O Santa Rosa, mesmo com a derrota, também segue vivo na competição e terá pela frente o Cametá na fase final do Parazão.

Ficha Técnica

Data: 15/02/2026
Hora: 15h30
Local: Ipixunão
Árbitro: Marco José Soares de Almeida
Assistentes: Luís Diego Nascimento Lopes e Acácio Menezes Leão
Quarto árbitro: Thiago Kawê da Silva Ferreira

Cartões Amarelos: Cristian, Warian Santos (Santa Rosa) Luccão, Facundo (Paysandu)

Santa Rosa: André Gaia; Cametá (Bruno Isabel), Diego, Kevem (Davi), Warian Santos; Matheus Zanella, Pedro Sena (PH), Cristian Moura, Bahia (Flávio); André (Guty) e Ezequiel.
Técnico: Samuel Cândido

Paysandu: Gabriel Mesquisa; Edílson, Castro, Luccão (Iarley), Facundo Bonifazi; Henrico (Libonati), Brian, Marcinho, Kleiton Pego; Thayllon (Thalyson) e Ítalo (Hinkel).
Técnico: Junior Rocha

Palavras-chave

futebol

parazão 2026

paysandu

paysandu x santa rosa

santa rosa

jornal amazônia
Paysandu
