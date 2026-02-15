Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão

O Parazão 2026 definiu os classificados para as quartas de finais. Na tarde deste domingo (15), após seis partidas, todas no mesmo horário, a 6ª e última rodada do Campeonato Paraense teve fim, com Remo e Paysandu classificados.

A definição dos classificados foi definida nos últimos minutos. O Remo arrancou o empate contra o Amazônia Independente, no Baenão, em 1 a 1, e tirou o time santareno do G-8. Com esse resultado, o Santa Rosa, que perdeu para o Paysandu por 2 a 0, acabou ficando com a última vaga.

Com os resultados, as quartas do Parazão ficaram assim:

Cametá x Santa Rosa – Parque do Bacurau

Capitão Poço x Castanhal – Estádio Rufinão

Paysandu x Tuna Luso – Curuzu

Águia de Marabá x Remo – Zinho Oliveira

De acordo com a Federação Paraense de Futebol (FPF), as partidas das quartas de finais são jogo único, com os quatro melhores na classificação fazendo a partida em casa. Em caso de empate, os classificados serão conhecidos nas disputas de pênaltis. As partidas serão disputadas nos dias 18 e 19 (quarta e quinta desta semana), ainda sem definição de datas e horários dos jogos.

Jogos

Águia x Cametá

O Cametá, campeão paraense de 2012, terminou a primeira fase da competição na ponta da tabela. O Mapará Elétrico enfrentou o Águia, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA) e foi derrotado pelo placar de 1 a 0, gol de Alex, aos 11 minutos do segundo tempo. O resultado classificou o Azulão. O Cametá já estava classificado e contou com a derrota da Tuna e se manteve na liderança.

Bragantino x Tuna

A Lusa enfrentou o Tubarão já classificada, porém, o Bragantino precisava da vitória para tentar se livrar do rebaixamento. A equipe de Bragança (PA) levou a melhor e venceu por 2 a 0, com gols de Edicleber e Gileard, mas os resultados não ajudaram e o Tubarão acabou rebaixado para a Segundinha.

Capitão Poço x Castanhal

A Laranja Mecãnica recebeu o Japiim e fez valer o manto de campo. O Capitão Poço se impôs desde o início, criou as melhores oportunidades e venceu o Castanhal pelo placar de 2 a 0, com gols de Elton, aos 7 minutos do primeiro tempo e Raylson fechou o placar aos 19 minutos da segunda etapa. O mesmo confronto irá se repetir nas quartas de finais.

São Raimundo x São Francisco

O clássico Rai-Fran, de Santarém, poderia decidir classificados e rebaixados. O empate sem gols entre São Raimundo e São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, segurou o São Francisco na elite do Parazão, porém o resultado acabou rebaixando o seu maior rival, que terá que jogar a Segundinha em 2027.

Santa Rosa x Paysandu

O confronto em Ipixuna (PA) poderia selar os destinos dos dois times. Pressão maior para o lado do Paysandu, que poderia ficar de fora das quartas de finais. Mas o Papão não deu chance para o azar e com gols de Ítalo e Marcinho, ambos no segundo tempo, deu tranquilidade ao Paysandu que avançou. O Santinha também se garantiu na última vaga, graças ao empate do Remo diante do Amazônia.

Remo x Amazônia

O duelo que colocou o já classificado Remo diante do sonhador Amazônia, que teve a classificação nas mãos. A equipe azulina entrou em campo com um time bem mais encorpado, com jogadores do time A, porém, o Leão viu um Amazônia dedicado taticamente e perigoso no ataque. Juninho marcou de pênalti para o Amazônia, que estava se classificando até os 45 minutos do segundo tempo, quando Pavani, deixou tudo igual no Baenão, adiando o sonho da equipe de Santarém, que se mantém na elite do Campeonato Paraense.