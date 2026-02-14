Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Al Riyadh e Al Khaleej jogarão pela Série A saudita às 10h55 (X/ @AlRiyadhFC)

Os jogos de hoje, neste sábado (14/02), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Série A italiana, La Liga Série A saudita.

Às 16h45, o Inter de Milão enfrentará o Juventus pelo Campeonato Italiano. Já às 17h, o Real madrid enfrentará o Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Leverkusen x St. Pauli - 11h30 - OneFootball
  2. Hamburg x Union Berlin - 11h30 - OneFootball
  3. Hoffenheim x Freiburg - 11h30 - OneFootball
  4. Werder Bremen x Bayern de Munique - 11h30 - XSports, Youtube (Canal GOAT), SportyNet e OneFootball
  5. Eintracht Frankfurt x Borussia Mönchengladbach - 11h30 - OneFootball
  6. Stuttgart x Colônia - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Espanyol x Celta - 10h - ESPN 4 e Disney+
  2. Getafe x Villarreal - 12h15 - ESPN 4 e Disney+
  3. Sevilla x Alavés - 14h30 - ESPN 4 e Disney+
  4. Real Madrid x Real Sociedad - 17h - Disney+

Campeonato Italiano

  1. Como x Fiorentina - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  2. Lazio x Atalanta - 14h - XSports e Disney+
  3. Inter de Milão x Juventus - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Riyadh x Al Khaleej - 10h55 - Bandsports e Youtube (Esporte na Band)
  2. Al Najma x Al Kholood - 12h35 - Sem informações
  3. Al Fateh x Al Nassr - 14h30 - SporTV e Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Internazionale e Juventus; veja o horário

O jogo entre Inter x Juventus terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Al Fateh e Al Nassr; veja o horário

O jogo entre Al-Fateh x Al-Nassr terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Werder Bremen e Bayern; veja o horário

O jogo entre Werder Bremen x Bayern terá transmissão ao vivo pela XSports, SportyNet, OneFootball e Canal GOAT, no Youtube, às 11h30.

Onde assistir ao jogo de Real Madrid e Real Sociedad; veja o horário

O jogo entre Real Madrid x Real Sociedad terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 10h55 - Al Riyadh x Al Khaleej - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 10h - Espanyol x Celta - La Liga
  2. 12h15 - Getafe x Villarreal - La Liga
  3. 14h30 - Sevilla x Alavés - La Liga
  4. 16h45 - Inter de Milão x Juventus - Campeonato Italiano

SporTV

  1. 14h30 - Al Fateh x Al Nassr - Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado.

Disney+

  1. 10h - Espanyol x Celta - La Liga
  2. 11h - Como x Fiorentina - Campeonato Italiano
  3. 12h15 - Getafe x Villarreal - La Liga
  4. 14h - Lazio x Atalanta - Campeonato Italiano
  5. 14h30 - Sevilla x Alavés - La Liga
  6. 16h45 - Inter de Milão x Juventus - Campeonato Italiano
  7. 17h - Real Madrid x Real Sociedad - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 11h30 - Leverkusen x St. Pauli - Bundesliga
  2. 11h30 - Hamburg x Union Berlin - Bundesliga
  3. 11h30 - Hoffenheim x Freiburg - Bundesliga
  4. 11h30 - Werder Bremen x Bayern - Bundesliga
  5. 11h30 - Eintracht Frankfurt x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga
  6. 14h30 - Stuttgart x Colônia - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado.

SportyNet

  1. 11h30 - Werder Bremen x Bayern - Bundesliga
