Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 14.02.26 7h00 Al Riyadh e Al Khaleej jogarão pela Série A saudita às 10h55 (X/ @AlRiyadhFC) Os jogos de hoje, neste sábado (14/02), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Série A italiana, La Liga e Série A saudita. Às 16h45, o Inter de Milão enfrentará o Juventus pelo Campeonato Italiano. Já às 17h, o Real madrid enfrentará o Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Leverkusen x St. Pauli - 11h30 - OneFootball Hamburg x Union Berlin - 11h30 - OneFootball Hoffenheim x Freiburg - 11h30 - OneFootball Werder Bremen x Bayern de Munique - 11h30 - XSports, Youtube (Canal GOAT), SportyNet e OneFootball Eintracht Frankfurt x Borussia Mönchengladbach - 11h30 - OneFootball Stuttgart x Colônia - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Espanyol x Celta - 10h - ESPN 4 e Disney+ Getafe x Villarreal - 12h15 - ESPN 4 e Disney+ Sevilla x Alavés - 14h30 - ESPN 4 e Disney+ Real Madrid x Real Sociedad - 17h - Disney+ Campeonato Italiano Como x Fiorentina - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Lazio x Atalanta - 14h - XSports e Disney+ Inter de Milão x Juventus - 16h45 - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Saudita Al Riyadh x Al Khaleej - 10h55 - Bandsports e Youtube (Esporte na Band) Al Najma x Al Kholood - 12h35 - Sem informações Al Fateh x Al Nassr - 14h30 - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Internazionale e Juventus; veja o horário O jogo entre Inter x Juventus terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Al Fateh e Al Nassr; veja o horário O jogo entre Al-Fateh x Al-Nassr terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Werder Bremen e Bayern; veja o horário O jogo entre Werder Bremen x Bayern terá transmissão ao vivo pela XSports, SportyNet, OneFootball e Canal GOAT, no Youtube, às 11h30. Onde assistir ao jogo de Real Madrid e Real Sociedad; veja o horário O jogo entre Real Madrid x Real Sociedad terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 10h55 - Al Riyadh x Al Khaleej - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 10h - Espanyol x Celta - La Liga 12h15 - Getafe x Villarreal - La Liga 14h30 - Sevilla x Alavés - La Liga 16h45 - Inter de Milão x Juventus - Campeonato Italiano SporTV 14h30 - Al Fateh x Al Nassr - Campeonato Saudita Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado. Disney+ 10h - Espanyol x Celta - La Liga 11h - Como x Fiorentina - Campeonato Italiano 12h15 - Getafe x Villarreal - La Liga 14h - Lazio x Atalanta - Campeonato Italiano 14h30 - Sevilla x Alavés - La Liga 16h45 - Inter de Milão x Juventus - Campeonato Italiano 17h - Real Madrid x Real Sociedad - La Liga Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball 11h30 - Leverkusen x St. Pauli - Bundesliga 11h30 - Hamburg x Union Berlin - Bundesliga 11h30 - Hoffenheim x Freiburg - Bundesliga 11h30 - Werder Bremen x Bayern - Bundesliga 11h30 - Eintracht Frankfurt x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 14h30 - Stuttgart x Colônia - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado. SportyNet 11h30 - Werder Bremen x Bayern - Bundesliga 