Ancelotti curte carnaval em Salvador e ouve pedido de Léo Santana: 'Coloca o Neymar na seleção' O italiano foi citado por artistas que se apresentavam no circuito Estadão Conteúdo 14.02.26 8h27 Carlo Ancelotti aproveitou a noite desta sexta-feira para curtir o carnaval de Salvador. O treinador da seleção brasileira esteve em um camarote no circuito Barra-Ondina e acompanhou a passagem dos trios elétricos no segundo dia oficial da folia na capital baiana. Durante as apresentações, o italiano foi citado por artistas que se apresentavam no circuito. Léo Santana aproveitou o momento para fazer um pedido direto ao comandante da seleção: a convocação de Neymar. "Coloca o Neymar nessa seleção brasileira, pelo amor de Deus", disse o cantor, em tom descontraído. Ancelotti reagiu com um sorriso. "Para gente é uma honra ter você em nosso carnaval. Ter você trazendo toda sua experiência e maturidade para nossa seleção brasileira. Muito obrigado por estar aqui. Vale muito acreditar que o hexa vem no comando de Ancelotti", completou Léo Santana. Ancelotti desembarcou em Salvador na manhã desta sexta-feira e seguiu para um hotel localizado no próprio circuito da festa. Ele acompanha a programação ao lado de convidados, em área reservada do espaço. A presença no carnaval faz parte da agenda do treinador no Brasil desde que foi oficializado à frente da seleção. Nos próximos dias, ele ainda deve cumprir compromissos em São Paulo e no Rio de Janeiro.