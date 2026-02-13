Veja o que o Paysandu precisa para se classifcar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes O Liberal 13.02.26 15h33 Papão corre o risco de ficar de fora das quartas de finais do Parazão (Thiago Gomes / O Liberal) O Paysandu chegou na última rodada do Parazão 2026 na 7ª posição com 7 pontos conquistados. O clube bicolor está no G-8, grupo se equipes que passam à segunda fase da competição, porém o clube com maior número de títulos do Parazão, pode ficar de fora da disputa, caso ocorra uma combinação de resultados. A equipe alviceleste igualou uma marca negativa de 2018. Neste Parazão, o Papão já perdeu o mesmo número de vezes que 2018. Foram duas derrotas na primeira fase, porém, ainda falta uma partida para ocorrer. O último jogo do Paysandu será no domingo (15), às 15h30, no Estádio Municipal de Ipixuna, contra o Santa Rosa. Um confronto direto por vaga, já que o Santinha está atrás do Paysandu, na 8ª posição, mas com a mesma pontuação, perdendo apenas no saldo de gols. O Paysandu precisa de suas próprias forças para conseguir a classificação. Uma vitória garante o Papão na próxima fase, porém, em caso de derrota, o clube terá que torcer para que o São Raimundo não vença o clássico Rai-Fran, diante do São Francisco. Além de “secar” o Amazônia Independente contra o Remo. Já se o Paysandu empatar com o Santa Rosa, o time bicolor terá que torcer para que o São Raimundo não vença o São Francisco por três gols de diferença, além de torcer para o Remo diante contra o Amazônia Independente. Nos dois jogos, tanto o São Raimundo quanto o Amazõnia, teriam que vencer e tirar a diferença de saldo de gols. Veja os confrontos da última rodada da primeira fase do Parazão Águia de Marabá x Cametá – Zinho Oliveira – Marabá (PA) – às 15h30 Bragantino x Tuna Luso – Estrelão – Augusto Corrêa (PA) – às 15h30 Remo x Amazônia Independente – Baenão – Belém – às 15h30 Capitão Poço x Castanhal – Rufinão – Capitão Poço (PA) às 15h30 Santa Rosa x Paysandu – Ipixunão – Ipixuna (PA) – às 15h30 São Raimundo x São Francisco – Estádio Municipal de Belterra – Belterra (PA) – às 15h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu futebol parazão jornal amazônia santa rosa x paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Parazão 2026 tem Remo garantido nas quartas e Paysandu na briga; veja classificação Três equipes já têm presença assegurada na próxima fase. Outras cinco vagas seguem indefinidas. 13.02.26 10h56 FUTEBOL Paysandu de 2026 iguala marca negativa de 2018 na primeira fase do Parazão; saiba mais Equipe bicolor já perdeu em 2026 o mesmo número de vezes da primeira fase de 2018, porém, a fase inicial ainda não teve fim 12.02.26 17h11 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26 FUTEBOL Cametá vence o Paysandu no Parque do Bacurau e assume a liderança do Parazão Mapará foi soberano na partida, controlou o jogo e venceu com autoridade a equipe bicolor 11.02.26 22h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 13.02.26 7h00 futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 futebol Remo termina rodada da Série A fora da zona de rebaixamento pela primeira vez; veja a tabela Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada 13.02.26 9h46