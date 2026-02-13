Capa Jornal Amazônia
Veja o que o Paysandu precisa para se classifcar no Parazão 2026

O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes

O Liberal
fonte

Papão corre o risco de ficar de fora das quartas de finais do Parazão (Thiago Gomes / O Liberal)

O Paysandu chegou na última rodada do Parazão 2026 na 7ª posição com 7 pontos conquistados. O clube bicolor está no G-8, grupo se equipes que passam à segunda fase da competição, porém o clube com maior número de títulos do Parazão, pode ficar de fora da disputa, caso ocorra uma combinação de resultados.

A equipe alviceleste igualou uma marca negativa de 2018. Neste Parazão, o Papão já perdeu o mesmo número de vezes que 2018. Foram duas derrotas na primeira fase, porém, ainda falta uma partida para ocorrer. O último jogo do Paysandu será no domingo (15), às 15h30, no Estádio Municipal de Ipixuna, contra o Santa Rosa. Um confronto direto por vaga, já que o Santinha está atrás do Paysandu, na 8ª posição, mas com a mesma pontuação, perdendo apenas no saldo de gols.

O Paysandu precisa de suas próprias forças para conseguir a classificação. Uma vitória garante o Papão na próxima fase, porém, em caso de derrota, o clube terá que torcer para que o São Raimundo não vença o clássico Rai-Fran, diante do São Francisco. Além de “secar” o Amazônia Independente contra o Remo.

Já se o Paysandu empatar com o Santa Rosa, o time bicolor terá que torcer para que o São Raimundo não vença o São Francisco por três gols de diferença, além de torcer para o Remo diante contra o Amazônia Independente. Nos dois jogos, tanto o São Raimundo quanto o Amazõnia, teriam que vencer e tirar a diferença de saldo de gols.

Veja os confrontos da última rodada da primeira fase do Parazão

Águia de Marabá x Cametá – Zinho Oliveira – Marabá (PA) – às 15h30

Bragantino x Tuna Luso – Estrelão – Augusto Corrêa (PA) – às 15h30

Remo x Amazônia Independente – Baenão – Belém – às 15h30

Capitão Poço x Castanhal – Rufinão – Capitão Poço (PA) às 15h30

Santa Rosa x Paysandu – Ipixunão – Ipixuna (PA) – às 15h30

São Raimundo x São Francisco – Estádio Municipal de Belterra – Belterra (PA) – às 15h30

