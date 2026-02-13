Capa Jornal Amazônia
Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base

Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12)

O Liberal
fonte

Yony Londoño é auxiliar-técnico de Juan Carlos Osorio (Samara Miranda / Ascom Remo)

Com o calendário apertado por conta da Série A, o Remo encarou o Castanhal na noite da última quinta-feira (12). O time entrou em campo com uma equipe alternativa e empatou por 2 a 2. À beira do gramado estava o auxiliar-técnico de Juan Carlos Osorio, Yony Londoño, no comando da equipe. Após a partida, o auxiliar analisou o jogo e disse que a equipe azulina teve momentos positivos e destacou utilização de jogadores da base. 

"Os primeiros 30 minutos foram bem intensos. Acredito que estamos competindo à altura, mas, depois dos 30 minutos, quando eles marcaram aos 37, o jogo mudou completamente. Houve muita cera, muitas bolas paradas. Acho que isso atrasou nossas chances de marcar", apontou o auxiliar.

"Quando o placar estava 0 a 0, acho que pecamos um pouco no último terço, não tomamos as melhores decisões, porém seguimos competindo. No segundo tempo, percebendo que o resultado estava desfavorável, quisemos fazer alguns ajustes, dar oportunidade aos jovens, considerando também que alguns jogadores vinham com uma carga de treinos excessiva. Esse é o jogo, também proporcionar oportunidades para aproveitar esses espaços e dar chance aos jovens", completou.

Para a partida, como o elenco principal estava retornando de Belo Horizonte após o jogo contra o Atlético-MG, o time azulino aproveitou para utilizar alguns atletas da base. Rafael, Tico e Miguel entraram em campo.

Rafael ainda ajudou na marcação do segundo gol azulino na partida. O jogador deu passe para Thalisson marcar e garantir o empate para o Leão Azul.

Yony também destacou que houve momentos positivos que serão discutidos com o treinador Osorio.

"Eu creio que estamos todos na mesma linha, trabalhamos a mesma ideia. Temos o conhecimento do jogo que está na cabeça do professor Osorio. Acho que houve momentos muito positivos de alguns jogadores que queríamos ver mais em detalhe, para poder avaliar com qual elenco ficamos para continuar nos torneios que temos. Obviamente, há coisas a melhorar", concluiu o auxiliar-técnico.

O próximo compromisso do Remo no Campeonato Paraense é no domingo (15), contra o Amazônia, no Baenão. O time azulino ocupa a terceira colocação na classificação e já está classificado para a segunda fase.

