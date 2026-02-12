Remo consegue empate com Castanhal nos acréscimos

Com um gol salvador de Thalisson nos acréscimos, o Remo buscou o empate por 2 a 2 diante do Castanhal, na noite desta quarta-feira (12), no Estádio Modelão, pela quinta e penúltima rodada do Campeonato Paraense; o resultado levou o Leão aos 9 pontos, na vice-liderança, enquanto o Japiim chegou aos 8, ocupando a quarta posição, em uma partida marcada por longas paralisações, pênalti polêmico e forte contestação da arbitragem até o apito final.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

1º Tempo

O primeiro tempo no Estádio Modelão foi intenso e com arquibancadas cehias, refletindo bem o peso da penúltima rodada do Parazão. O Remo até tentou assumir o controle nos minutos iniciais, apostando nas finalizações de média distância de Panagiotis, mas sem conseguir transformar volume em real perigo. O Castanhal, por sua vez, mostrou desde cedo que exploraria o lado direito, com Magnum sendo o principal escape e responsável pelas jogadas mais agudas do time da casa.

A primeira finalização no alvo foi azulina, aos oito minutos, quando Eduardo Melo chutou fraco para defesa segura de Tom. O Remo voltou a incomodar aos 19, em lance de pressão alta, com Freitas roubando a bola dentro da área e exigindo outra boa intervenção do goleiro do Japiim. Apesar disso, o Castanhal cresceu na partida com Daniel GTA passando a receber mais bolas na área, ainda que, inicialmente, pecasse na conclusão — como no lance aos 28 minutos, quando girou sobre Kawan e finalizou sem força, facilitando a defesa de Ivan.

A insistência do time da casa foi recompensada aos 36 minutos, logo após a pausa para hidratação. Magnum apareceu novamente pela direita e levantou na medida para Daniel GTA, que ganhou de Tassano pelo alto e cabeceou firme, sem chances para Ivan. Na comemoração, o atacante pediu silêncio aos torcedores auri-negros que o criticaram durante a partida. O gol desorganizou o Remo, que ainda perdeu Jaderson pouco depois e quase sofreu o segundo aos 42, quando Jhonatan Flecha aproveitou erro defensivo, mas parou em grande defesa de Ivan, em dois tempos.

Nos minutos finais, o Remo até tentou responder, rodando a bola na intermediária ofensiva e rondando a área adversária, porém sem conseguir criar uma chance clara. O primeiro tempo terminou com o Castanhal em vantagem e mais confortável em campo, enquanto o Leão deixou o gramado com a sensação de que precisava ajustar não só a criação, mas também a atenção defensiva para evitar um placar ainda mais adverso.

2º Tempo

Legenda (Reprodução Youtube TV Cultura)

O segundo tempo no Estádio Modelão foi marcado por um ritmo truncado, muitas paralisações e um clima constante de tensão nas arquibancadas. O Remo voltou mais agressivo, tentando compensar a desvantagem com presença ofensiva e bolas levantadas na área. Aos 15 minutos, após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti por toque de mão do zagueiro Renan em cobrança de escanteio. A decisão gerou indignação imediata nos jogadores e na torcida do Castanhal, mas Eduardo Melo foi para a cobrança e não desperdiçou, deixando tudo igual.

O empate não esfriou o jogo. Dois minutos depois, Magnum, um dos melhores do Castanhal no jogo, quase recolocou o Japiim em vantagem ao receber pela direita, invadir a área e soltar um chute cruzado e potente, obrigando Ivan a salvar com a ponta dos dedos. Mesmo revoltado com a penalidade, o Castanhal não se retraiu. Pelo contrário, passou a jogar de igual para igual, explorando infiltrações de Romarinho, forçando escanteios e mantendo o Remo sob pressão, especialmente pelo lado direito do ataque.

A postura ofensiva do time da casa foi recompensada. Em jogada rápida pela esquerda, Braga se livrou da marcação de Tassano e cruzou rasteiro; a bola atravessou a pequena área e encontrou Ricardinho livre, que empurrou para o gol. A bola ainda desviou em Pavani antes de entrar, fazendo o Modelão explodir: 2 a 1 para o Castanhal. A defesa azulina voltou a mostrar fragilidade, com Kawan e Tassano sofrendo nas coberturas. Juan Carlos Osorio tentou ajustar o sistema ao lançar Thalisson, formando uma linha com três zagueiros, mas o Japiim continuou chegando com perigo.

O fim do jogo foi caótico, reflexo das constantes interrupções ao longo da etapa final. O árbitro sinalizou 12 minutos de acréscimo, o que aumentou ainda mais a pressão e os protestos. Foi nesse cenário que o Remo arrancou o empate salvador. Em cobrança de escanteio já nos acréscimos, Thalisson — ex-Paysandu e que havia entrado no segundo tempo — apareceu livre e testou firme para o fundo da rede. Jogadores do Castanhal reclamaram muito de falta na jogada, mas o árbitro mandou seguir e validou o gol. Com o 2 a 2, o Remo chegou aos nove pontos e ocupa a vice-liderança, atrás do Cametá, que tem 11. O Castanhal foi a oito pontos e aparece em quarto lugar, restando apenas uma rodada para o fim da primeira fase. A Tuna é terceira, também com nove, enquanto o Paysandu surge apenas em sétimo, com sete pontos — lembrando que os oito primeiros avançam às quartas de final do Parazão.