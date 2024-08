Em nova pesquisa, Remo aparece na frente do Paysandu e tem a maior torcida da região Norte

Na Série C do Campeonato Brasileiro e sem títulos nesta temporada, o Clube do Remo é o time com a maior torcida da região Norte, segundo a pesquisa Pulso do Torcedor 2024. O Flamengo segue sendo a equipe com mais torcedores em todo o Brasil.

Já o Paysandu, que está na Série B do Brasileirão e é o atual campeão paraense e da Copa Verde, é o segundo time do Norte com a maior torcida.

De acordo com o resultado, o Remo tem 0,7% dos torcedores brasileiros, ficando na 21ª colocação geral. O Papão vem logo atrás, em 22º, com 0,6%. O Flamengo, que lidera a lista, tem 20,1% da preferência. Corinthians (14,5%), São Paulo (7,6%), Palmeiras (7%) e Vasco (6,6%) fecham o top 5.

A pesquisa entrevistou 7.374 pessoas em todo o país, entre os dias 1 e 5 de agosto desde ano. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou menos e o nível de confiança é de 95%.

Além da quantidade de torcedores, a pesquisa também abordou assuntos como desempenho do time, satisfação com a equipe, entre outros. No caso do Leão Azul, o índice de satisfação foi de apenas 35 em uma escala de 0 a 100. Atualmente, o clube azulino está na oitava colocação da tabela da Série C, na briga por uma vaga na zona de classificação.

Já o Papão tem o índice de satisfação melhor do que a do rival. Conforme a pesquisa, o nível é de 44 da escala de 0 a 100. O Bicola, fez um primeiro semestre muito, tendo conquistado dois títulos. No entanto, na Série B, o clube ainda não convenceu. Atualmente, a equipe é a 14ª da tabela.

Comparação

Na última pesquisa do Datafolha, divulgada agosto de 2023, também apontou o Leão Azul como o time do Norte com a maior torcida. De acordo com os dados do levantamento, o Remo tem 5% dos torcedores nacionais, totalizando 867 mil, enquanto o Paysandu aparece com 693 mil.

Em julho deste ano o IBOPE Repucom realizou o levantamento das torcidas presente nas redes sociais. Neste recorte, a fiel bicolor apareceu na frente dos azulinos. A pequisa utilizou dados das redes sociais oficiais do clube no Facebook, X (Twitter), Instagram, TikTok e YouTube.

No ranking geral, o Papão ocupa a 21ª colocação, com 1.993.411 seguidores, enquanto seu maior rival, o Clube do Remo, aparece na 25ª posição com 1.545.502 seguidores.

Em todas as pesquisas, o Flamengo foi o time brasileiro que apareceu no topo da lista, sendo assim, o clube com a maior torcida do país.

Top 10 das maiores torcidas do Brasil

Flamengo - 20,1% Corinthians - 14,5% São Paulo - 7,6% Palmeiras - 7% Vasco - 6.6% Cruzeiro - 5,4% Grêmio - 4,6 Atlético-MG - 4% Santos - 3,8%

21º. Remo - 0,7%

22º. Paysandu - 0,6%

Maiores torcidas de cada Estado

Rio de Janeiro: Flamengo (20,1%) São Paulo: Corinthians (14,3%) Minas Gerais: Cruzeiro (5,4%) Rio Grande do Sul: Grêmio (4,6%) Bahia: Bahia (2,8%) Pernambuco: Sport (1,8%) Pará: Remo (0,7%) Paraná: Athletico Paranaense (0,7%) Rio Grande do Norte: ABC (0,7%) Santa Catarina: Avaí (0,7%) Alagoas: CRB (0,3%) Mato Grosso: Cuiabá (0,2%) Goiás: Atlético-GO, Goiás e Vila Nova (0,1%)

Estados que não foram citados não tiveram os clubes com porcentagem superior a 0,1%