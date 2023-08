Remo aparece à frente do Paysandu em pesquisa de maiores torcidas do Norte; Flamengo é líder

O Instituto de Pesquisa DataFolha divulgou números de uma nova pesquisa realizada em todo Brasil, sobre as maiores torcidas do país. A pesquisa aponta que na região Norte, o Flamengo-RJ é o protagonista e detém a maior parte dos torcedores, porém, Remo e Paysandu também aparecem. Os eternos rivais também foram lembrados na pesquisa, que aponta a torcida do Leão Azul, como a maior.

Remo e Paysandu foram os únicos clubes da região Norte em que aparecem entre os 10 primeiros na lista. De acordo com a pesquisa, o Remo aparece com 5%, equivalente a 867 mil torcedores, na sexta posição. Já o Paysandu vem logo atrás, com 693 torcedores, ocupando a sétima colocação.

A pesquisa foi feita entre os dias 31 de julho e 7 de agosto deste ano, com a margem de erro de 4%. O Flamengo é absoluto o clube de maior torcida entre os nortistas, com 38% de torcedores (6.59 milhões), seguido do Corinthians-SP com 11% (1,90 milhões), Palmeiras 6% (1,04 milhões). Mais de 16% da população não torcem para ninguém, equivalente a 2.77 milhões.

Maiores torcidas do Norte no Datafolha 2023:

1º) Flamengo – 38% (6,59 milhões)

2º) Corinthians – 11% (1,90 milhão)

3º) Palmeiras – 6% (1,04 milhão)

4º) São Paulo – 5% (867 mil)

4º) Vasco – 5% (867 mil)

4º) Remo – 5% (867 mil)

7º) Paysandu – 4% (693 mil)

7º) Seleção Brasileira – 4% (693 mil)

9º) Cruzeiro – 1% (173 mil)

9º) Santos – 1% (173 mil)

9º) Botafogo – 1% (173 mil)

9º) Fluminense – 1% (173 mil)

Sem clube – 16% (2,77 milhões)