VÍDEO: Torcida do Remo recebe jogadores com ‘rua de fogo’ em Belém

Na noite deste sábado (21), muitos torcedores se reuniram para receber o ônibus com a delegação do Remo para o jogo contra o CRB-AL, pela Série B. Fogos, fumaças e sinalizadores foram usados no trajeto do ônibus até o Estádio Baenão.

Remo x CRB jogam às 21h no Baenão, pela 20ª rodada da Série B. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

